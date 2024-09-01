AKP’li Arnavutköy Belediyesi, İmrahor Mahallesi’ndeki yapıları ‘kaçak’ diyerek yıktı

Yayınlanma: 01.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 04:00

AKP’li Arnavutköy Belediyesi, Kanal İstanbul projesine yakınlığıyla bilinen ve İstanbul Havalimanı’nın yanındaki İmrahor Mahallesi’nde “kaçak” olduğu ifade edilen yapıları geçen aylarda yıktı. Yurttaşlar söz konusu duruma dirense de yıkım engellenemedi.

KANUN HABERSİZ ÇIKTI

2023 yılında çıkan ve bölgeyi kapsayan imar kanununun kendilerinden habersiz bir şekilde çıkarıldığını ve bu kanunun “rant” odaklı olduğunu ifade eden yurttaşlar konuyu yargıya taşıyarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulaması işleminin yürütmesinin durdurulması ve yargılama sonucunda iptali istemi ile dava açtı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sultangazi İlçe Başkanı Erdal İsa Daşdemir, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Daşdemir, “Rezerv kanunu çıkmadan önce yurttaşların önünü kesmek için ada bazlı imar planı çıkarmışlar. Burada taşınmazı olan yurttaşların önünü kesmek için çıkarılmış bir plan bu. Parseller birleşmeden burada yurttaşalar inşaat yapması engelleniyor. Ada bazlı inşaat izni veriliyor. Halkın değil, rant odaklarının çıkarlarını gözeten bir uygulama yapmışlar. Yurttaşlara danışılmadan yapılmış bir uygulama” dedi.

REZERV ALANDIR

Ayrıca bölgenin 2023 yılında çıkarılan kanunla beraber rezerv alan ilan edildiğini söyleyen Daşdemir, şu şekilde konuştu: “Ada bazlı imar planına dava açtık. 85 parsel sahibi birbirini tanımıyor. Böylece yurttaşların kendi arazisine inşaat yapabilmesine engel getiriliyor.”