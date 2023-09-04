AKP'li Arnavutköy Belediyesi'nde işçilerden düşük ücretlere karşı iş bırakma eylemi

Yayınlanma: 04.09.2023 - 12:50

Güncelleme: 04.09.2023 - 12:59

AKP yönetimindeki Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler, düşük ücretlere karşı iş yavaşlatma eylemi yaptı.

Maaşlarına ek zam isteyen işçilerin eylemi üzerine belediye yönetimi devreye girdi. Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, işçilere seslendiği konuşmasında "iş yavaşlatarak halkı mağdur etmemeleri" yönünde uyarıda bulundu.

Aygenli ile birlikte Hak-İş Sendikası yetkilisi de, "kendilerine çarşamba gününe kadar müsaade etmeleri, o gün belediye yönetimi ile yapacakları toplantıda maaşlarda iyileştirme yaptıracakları yönünde" işçilere işlerinin başına dönmeye çağırdı.

İşçiler de bu sözler üzerine eylemlerini durdurdu. İşçilere Arnavutköy Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Av.Hikmet Altunkalem ve İYİ Partili meclis üyesi İsmail Yaşar da toplantı alanına gelerek destek oldu.