AKP'li avukattan 'FETÖ' isyanı: Vallahi billahi yeter!

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:40

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 08:16

AKP'ye yakınlığıyla bilinen avukat Burak Bekiroğlu, yaptığı paylaşımlarda AKP'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

FETÖ ile iltisaklı bulduğu kişilerin dosyalarını AKP genel merkezine dellileriyle birlikte ilettiğini söyleyen Burak Bekiroğlu, ismini vermeden işaret ettiği isimlerin AKP'den il başkanlığı için çağrılmasına tepki gösterdi.

AKP'Lİ AVUKATTAN AKP'YE FETÖ İSYANI

"Yeter vallahi yeter billahi yeter" sözleriyle isyan eden Bekiroğlu, yaptığı bir diğer paylaşımda "Tekirdağ il başkanı adaylarına lütfen şu sorular sorulsun" diyerek partisine seçtikleri adaylara sorulmak üzere FETÖ ile ilişkili 7 soru yöneltti.

1-FETÖ'den kapatılan derneklerde kuruculuk ve/veya yönetim kurulu üyeliği yaptınız mı?

2-Hakkınızda bugüne kadar hiç FETÖ soruşturması açıldı mı?

3-Bugüne kadar herhangi bir FETÖ soruşturmasında şüpheli ve/veya sanık savundunuz mu?

4-Savunduysanız kaç FETÖ şüpheli ve/veya sanık savundunuz mu?

5-Savunduysanız, Sn.Genel Başkan FETÖ ye yönelik mücadele talimatı verdiği halde siz neden savundunuz?

6-Savunduysanız bu mücadele ruhuna ters değil mi?^Meslek icra ediyorsanız gidin mesleğinize devam edin. FETÖ’ye yönelik mücadele eden bu partiden siyasete girmeye kalkmanız siyasi etik, Genel Başkanımızın mücadele çabasına ve parti anlayışına sığar mı?

7-Neden sosyal medyada suskunsunuz?"

AKP FETÖ'YÜ GÖRMEZDEN GELDİ

Cumhuriyet, Bekiroğlu'nun isim vermeden FETÖ'yle bağlantılı olduğu halde AKP'ye çağrılan isimleri araştırdı.

Tekirdağ il başkanlığı için AKP'den Ali Gümüş, S ezayi Çetin, Özkan Engin, Niyazi Kayhan Ankara’ya çağrıldı.

Ankara'ya çağırılanlar arasında daha önce 2018 yılında AKP'den millevekili aday adayı olan avukat Ali Gümüş ismi ise dikkat çekiyor.

Gümüş'le ilgili verilen bu karar, geçmişte FETÖ bağlantılı dernekteki görevi nedeniyle soru işaretleri oluşturdu.

Avukat Ali Gümüş'ün, FETÖ tarafından Türkiye'deki adliyelere sızdığı iddiasıyla soruşturulan Tekirdağ Denge Avukatlar Derneği'nde yönetici konumunda olduğu görüldü.

AVUKATLIĞINI ÜSTLENMİŞ

Bekiroğlu'nun "FETÖ derneği kurucusu, FETÖ soruşturması geçirmiş, FETÖ savunuculuğu yapmış adamın il başkanlığı için davet edilmesine susayım mı" dediği isim avukat Ali Gümüş'tü.

Gümüş'ün, Tekirdağ Denge Avukatlar Derneği'nin Başkanı Av. Burhan Karataban'ın Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yargılandığı FETÖ soruşturmasında da Karabatan'ın avukatlığını üstlendiği ortaya çıktı.