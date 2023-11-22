AKP'li Başakşehir Belediyesi parkları 'sitelere' tahsis etti

Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:30

Güncelleme: 22.11.2023 - 15:34

Sayıştay 2022 yılı raporlarını yayımladı. AKP’li Başakşehir Belediyesi hakkında Sayıştay’ın hazırladığı raporda, imar planlarında halkın kullanımına açık olması gereken, büyüklüğü 100 metrekare ile 13 bin metrekare arasında değişen 15 yeşil alan ve parkların bazı sitelere bahçe ve otopark olarak tahsis ettiği ortaya çıktı.

'SADECE SİTE SAKİNLERİ KULLANIYOR'

Sayıştay raporunun bulgular kısmında yer alan bilgiye göre, “imar planında yeşil alan, park ve benzeri şekilde kamunun kullanımına ayrılan yerlerin, konut site yönetimleri tarafından etrafları çevrilerek sadece site sakinlerinin kullanımına izin verecek şekilde kullanıldığı, Belediye tarafından söz konusu alanlar için ilgili kanun gereği ecrimisil tahakkukları ve tahliye işlemlerinin yapılmadığı görülmüştür” denildi.