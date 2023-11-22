AKP'li Başakşehir Belediyesi parkları 'sitelere' tahsis etti
Sayıştay’ın 2022 Belediyeler Raporu yayımlandı. Raporda belediyelerin mali faaliyetlerine dair çarpıcı tespitler yer aldı. Buna göre AKP’li Başakşehir Belediyesi, parkları bazı sitelere bahçe ve otopark olarak tahsis etti.
Sayıştay 2022 yılı raporlarını yayımladı. AKP’li Başakşehir Belediyesi hakkında Sayıştay’ın hazırladığı raporda, imar planlarında halkın kullanımına açık olması gereken, büyüklüğü 100 metrekare ile 13 bin metrekare arasında değişen 15 yeşil alan ve parkların bazı sitelere bahçe ve otopark olarak tahsis ettiği ortaya çıktı.
'SADECE SİTE SAKİNLERİ KULLANIYOR'
Sayıştay raporunun bulgular kısmında yer alan bilgiye göre, “imar planında yeşil alan, park ve benzeri şekilde kamunun kullanımına ayrılan yerlerin, konut site yönetimleri tarafından etrafları çevrilerek sadece site sakinlerinin kullanımına izin verecek şekilde kullanıldığı, Belediye tarafından söz konusu alanlar için ilgili kanun gereği ecrimisil tahakkukları ve tahliye işlemlerinin yapılmadığı görülmüştür” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kar yağışı için tarih verildi!
- Dilan Polat'ın 'bağışı' yeniden gündem oldu
- Portekizli yıldız asla oynamayacağı 2 takımı açıkladı!
- İktidarın son tuzağına kimler düşecek?
- ‘Vahdettin’ soruşturmasına ilişkin ilk açıklama!
- Irak'ın sıfır noktasında 'Trabzon hurması' hasadı
- Filiz Akın'dan kötü haber
- Limiti 25 bin TL'nin altında olan dikkat!
- 'Hangi yargı mensubuna ne vereceklerini planlıyorlar'
- Adnan Beker’den yanıt geldi