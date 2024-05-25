AKP'li başkan hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.05.2024 - 21:32

Güncelleme: 25.05.2024 - 21:32

Geçen ay Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anjiyo olan AKP Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, dün kontrol amacıyla Antalya'da özel bir hastaneye gitti.

Hastanede bypass ameliyatı olan Erol, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Başkan Erol, bugün saat 19.30 sıralarında hayatını kaybetti.

2021'DE GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Ahmet Ali Erol, 8 Şubat 2021'de dönemin Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu'nun AKP Antalya İl Yönetim Kurulu'na seçilmesi sebebiyle genel merkez tarafından ilçe başkanlığına getirildi.

Turizmci ve avukat olan Ahmet Ali Erol, evli ve bir kız çocuk babasıydı.



