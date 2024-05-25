AKP'li başkan hayatını kaybetti

AKP Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol (65), kontrol amacıyla gittiği hastanede dün bypass ameliyatı olmasının ardından bugün vefat etti.

DHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 21:32
AKP'li başkan hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Geçen ay Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anjiyo olan AKP Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, dün kontrol amacıyla Antalya'da özel bir hastaneye gitti.

Hastanede bypass ameliyatı olan Erol, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Başkan Erol, bugün saat 19.30 sıralarında hayatını kaybetti. 

2021'DE GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Ahmet Ali Erol, 8 Şubat 2021'de dönemin Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu'nun AKP Antalya İl Yönetim Kurulu'na seçilmesi sebebiyle genel merkez tarafından ilçe başkanlığına getirildi.

Turizmci ve avukat olan Ahmet Ali Erol, evli ve bir kız çocuk babasıydı.



Akdeniz Üniversitesi haberleri Antalya haberleri hayatını kaybetti haberleri

İlgili Haberler

Mide bulandıran görüntüler: AKP’den CHP’ye geçen o belediyede ekmek burada yapılıyormuş!

Mide bulandıran görüntüler: AKP’den CHP’ye geçen o belediyede ekmek burada yapılıyormuş!
AKP binasına pompalı tüfekle ateş açmıştı: Saldırgana 9 yıl hapis istemi

AKP binasına pompalı tüfekle ateş açmıştı: Saldırgana 9 yıl hapis istemi
Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'li başkana tebrik ziyareti: 'Bütün arkadaşlarınızla başarılı 5 yıl yaşayın'

Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'li başkana tebrik ziyareti: 'Bütün arkadaşlarınızla başarılı 5 yıl yaşayın'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!

CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Uğur Mumcu suikastı davası... Mumcu ailesi, sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada Mehmet Ağar'ın dinlenmesini istedi

Uğur Mumcu suikastı davası... Mumcu ailesi, sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada Mehmet Ağar'ın dinlenmesini istedi
Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!

Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK'ten 'diploma ve denklik' yönetmeliğine yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK'ten 'diploma ve denklik' yönetmeliğine yeni düzenleme
Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!

Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!
Akaryakıtta tabela değişti... Benzine indirim pompaya yansıdı! 25 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişti... Benzine indirim pompaya yansıdı! 25 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu

Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu