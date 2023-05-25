AKP’li başkan seçimleri ‘Meksika açmazı’na benzetti: Şişe yere düşecek!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:15

Güncelleme: 25.05.2023 - 09:17

AKP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, seçimlere 3 gün kala yaptığı paylaşımla tepki topladı. Birbirlerine silah doğrultmuş kişiler paylaşan Gökçe, “’Meksika Açmazı’, Olaya karışan hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağı içinden çıkılmaz durum, çıkmaz, açmaz olarak İngilizcede kullanılan argo bir deyim” olarak tanımlayan Gökçe, “Kimse kimseye ateş etmez.. Taki masadaki şişe yere düşüp kırılana dek..28 Mayıs saat 21:00 sonuçlar açıklandığı anda şişe yere düşecek..” notunu düştü.

“İÇ SAVAŞ MI?”

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin belli olacağı 28 Mayıs günü akşam saat 21.00’de sonuçların belli olmasıyla şişenin yere düşeceğini ve silahların çekileceğini ima eden AKP’li Gökçe’ye yurttaşlar tepki gösterdi. “Bu ne tehdit mi?” diye sorun vatandaşlar, “Şişe yere düşünce ne olacak? İç savaş mı?” sorusunu yöneltirken bazı vatandaşlarsa Gökçe’yi ‘Kaos Tellalı’ olarak nitelendirdi.

Adı Kuşadası’nda imar rantı vurgunu iddialarına da karışan Gökçe, gelen tepkiler üzerine paylaşı sildi ve 6’lı masayı kastettiğini öne sürdü.