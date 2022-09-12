AKP’li Bayrampaşa Belediyesi'nden AKP yöneticisinin şirketine 2'nci ihale

12 Eylül 2022 Pazartesi, 17:29

Bayrampaşa Belediyesi’nin, Kamu İhale Kanunu’nun 21/f maddesine göre davet usulüyle yaptığı, “Spor Etkinlikleri” ihalesinin sonucu belli oldu.

İhale ilanı yapılmadan, sadece davet edilen 3 firmanın teklif verdiği ihaleyi, “Şehir Spor ve Eğlence Tesisleri İşletmeciliği Tic. Ltd. Şirketi” aldı. İhaleyi 354 bin 800 TL’ye üstlenen firma Bayrampaşa Belediyesi ile 29 Ağustos 2022 tarihinde sözleşme imzaladı.

28 ŞUBAT’TA YAPILAN İHALEYİ DE AYNI ŞİRKET ALMIŞTI

Bayrampaşa Belediyesi’nin 28 Şubat 2022 tarihinde yaptığı, “Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi” ihalesini de aynı firma, 426 bin TL’ye almıştı. İlk ihaledeki işin süresi, 1 Mart 2022- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında 6 aylık dönemi, ikinci ihale ise 1 Eylül 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki 4 aylık dönemi kapsıyor. Bir başka ifadeyle aynı yıl içinde yapılacak olan spor etkinlikleri toplamı 780 bin 800 TL’ye iki parça halinde aynı şirkete verilmiş oldu.

İHALEYİ ALAN AKP’Lİ ÇIKTI

Aynı işe ait iki ihaleyi de alan Şehir Spor ve Eğlence Tesisleri firması 19 Aralık 2019’da kuruldu. Kurucular Nurhan Cengiz ve İbrahim Akın şirkette eşit pay sahibiydi. Ancak kuruluştan 9 ay sonra İbrahim Akın hisselerini Nurhan Cengiz’e devretti. Şirketin tek pay sahibi olan Nurhan Cengiz de hisselerini, yaklaşık 9 ay sonra, 1 Temmuz 2021 tarihinde Barış Konya’ya devretti. Barış Konya ise şirket hisselerini 5 Ağustos 2022 tarihinde Fatih Berat Akın’a devretti. Firmanın tek pay sahibi olan Berat Akın ise, firmanın ilk kurucusu İbrahim Akın’ın oğlu.

İBRAHİM AKIN KİMDİR?

İstanbul 1978 doğumlu olan İbrahim Akın, Kocaeli Üniversitesi Muhasebe ile Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Sekreterliği ve Bayrampaşa’da mali müşavirlik yapıyor. Ayrıca AKP Bayrampaşa İlçe Yürütme Kurulu üyesi olan Akın, ilçede Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev alıyor.

İHALEYİ ALAN FİRMAYLA AKIN’IN MALİ MÜŞAVİRLİK FİRMASI AYNI ADRESTE

Sosyal medya hesaplarında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok AKP’li ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan İbrahim Akın, özellik Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile yakın ilişkisi bulunuyor. İhaleyi alan Şehir Spor ve Eğlence Tesisleri firması ile Akın’ın mali müşavirlik firması aynı adresi kullanıyor.

KAMU İHALE KANUNU’NUN 21/F MADDESİ NEYİ İÇERİYOR?

4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri çerçevesinde pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihalelerde ilan yapılması zorunlu olmayıp en az üç firmanın davet edilmesi gerekiyor. Davet edilen firmalardan sadece birinin teklif vermesi yeterli sayılıyor.