AKP'li belediye başkanından İYİ Partili Meclis üyesine yumruklu saldırı

Yayınlanma: 02.08.2023 - 23:43

Güncelleme: 02.08.2023 - 23:43

Antalya’nın Aksu Belediyesi meclis toplantısında, bugün 20 yıllığına kiralanmak istenen Kültür Merkezi ile ilgili görüşmeler sırasında tartışma çıktı.

MECLİS SALONUNDAN ZORLA ÇIKARILDI

İYİ Parti Belediye Meclisi üyesi Ramazan Özen’in, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’e konuyla ilgili sorular yöneltmesi üzerine Başkan Şahin’in, Meclis üyeleri Ramazan Özen ve Nevzat Akcan’ı Meclis salonundan zorla çıkardığı belirtildi.

Ardından Başkan Şahin'in, İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesine yumruklu saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

'SALDIRILAR BİZİ YILDIRAMAZ'

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, yaptığı açıklamada, “Tek adam rejiminin oldu bittilerinden güç alan sayın Başkan Şahin, yönetim kurulu üyemize yumruklu saldırıda bulunmuştur. Olayla ilgili görüntü ve fotoğraflar eşliğinde şikayetimizi iletmiş bulunmaktayız. Önce meclis toplantısında ardından başkanlık makamında partililerimize yapılan sözlü ve fiziki saldırıları bizi yıldıramaz. Milletimizin hakkını korumaya, ‘iyi’ olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Olayın ardından, İYİ Parti Aksu İlçe Başkanlığı, Başkan Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.