Ailesiyle kapının önünde otururken silahlı saldırıya uğradı
Gaziosmanpaşa’da bir kişi kapısının önünde eşi ve çocukları ile otururken daha önceden kavgalı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eşini kanlar içinde gören kadın kalp krizi geçirdi. Ekipler olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi’nde gece saatlerinde; iddiaya göre 42 yaşındaki Özcan K. kapının önünde eşi ve çocuklarıyla oturuyordu. O esnada caddeden daha önceden aralarında husumet bulunan bir şahısla denk geldi.
KURŞUN KARNINA İSABET ETTİ
Husumetlisi ile Özcan K arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından ise husumetlisi silahını çıkartarak Özcan K.’ye ateş etti.
Silahtan çıkan mermi Özcan K.’nin karnına isabet etti.
EŞİNİ GÖRÜNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eşini kanlar içinde gören kadın olay yerinde kalp krizi geçirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı Özcan K. ve eşini hastaneye kaldırdı.
DURUMU AĞIR
Saldırı sonucu Yaralanan Özcan K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken ekipler saldırıyı düzenleyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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