AKP’li belediyeden 1.2 milyar TL’lik araç kiralama ihalesi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.01.2025 - 04:00

İktidarın “kamuda tasarruf” kapsamında açıkladığı önlemler AKP’li belediyeler tarafından dikkate alınmadı. Bunun son örneği Sultanbeyli Belediyesi’nde görüldü. Belediye, 10 Aralık 2024’te otobüs kiralama işi için ihaleye çıktı. 274 milyon 530 bin TL’lik ihaleyi Atak Turzim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı. Bu ihaleden bir gün sonra yani 11 Aralık 2024’te sürücüsüz araç ve iş makineleri kiralama işi için ihaleye çıkan belediye bu kez de 918 milyon 501 bin TL’lik bir ihaleye çıktı. Bu ihaleyi ise Yuva Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Aynı gün yine sürücüsüz araç ve iş makineleri kiralama işi için belediyenin çıkmış olduğu 28 milyon 575 bin TL’lik ihale de yine Yuva Motorlu Araçlar Şirketi aldı. Sultanbeyli Belediyesi’nin art arda çıkmış olduğu ihalelerin toplam bedeli 1.2 milyar TL.

İKİ YILDA 24 İHALE

Yuva Motorlu Araçlar’ın kurucusu Osman Sarı, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Sarılar İnşaat şirketinin yönetiminde yer alıyor. 2015 yılında kurulan şirket ilk sözleşmesini 2023 yılında aldı. 2023’ten bu yana 24 kamu ihalesine imza atan şirketin bugüne kadar aldığı ihalelerin toplam sözleşme bedeli 3 milyar 825 milyon 500 bin TL.