AKP'li belediyelere tasarruf kıyağı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:39

Güncelleme: 25.07.2024 - 17:42

CHP Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel tasarruf tedbirleri kapsamında AKP'li belediyelere yapılan ayrıcalıkları anlattığı bir video yayımladı.Tasarruf tedbirleri kapsamında belediyelerin ambulans, itfaiye ve güvenlik aracı dışında yeni araç kiralaması ve almasının yasaklandığını anımsatan Adıgüzel AKP’li Samsun Tekkeköy ve İlkadım belediyelerinin araç almak için 150’şer milyon liralık kredilerinin Samsun milletvekillerinin de takibiyle onaylandığını, CHP’li Giresun Belediyesi’nin ise özel bir bankadan 50 milyon liralık kredi istediğini fakat İller Bankası’nın bunun için kefil olma kağıdı vermediğini açıkladı.

‘EN BORÇLULARI AKP’DEN, CHP’YE GEÇENLER’

En borçlu belediyelerin AKP’li ve AKP’den, CHP’ye geçmiş belediyeler olduğunu söyleyen Adıgüzel, “Trabzon Ortahisar Belediyesi 31 Mart yerel seçimlerinden önce AKP’deydi. Belediyeye, Milli Emlak’tan bir gayrimenkul tahsis edilmişti. Belediye CHP’ye geçti. Milli Emlak ayak diretiyor. Bunların amacı, tasarruf tedbirleriyle CHP’li belediyeleri sıkıştırmak. Bir yandan da borçları tahsil ederek, hizmet etmelerini engellemeye çalışmak” diye konuştu.

‘ORDU'NUN BORCU 1 MİLYAR 457 MİLYON LİRA’

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yılbaşı itibariyle 1 milyar 457 milyon lira borcu olduğunu dile getiren Adıgüzel, “Bu, borcun İller Bankası ve özel bankalara olan kısmı. Diğer borçları bilmiyoruz. Sadece bu borcun faizi 227 milyon lira. Bu, belediyenin bir yıllık personel gideri. Bunlara ses çıkarmıyorlar ama hizmetimizi engellemeye çalışıyorlar” dedi.

YAPAY ZEKA HATIRLATMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu harcamaları için “Yapay zeka ile takip edeceğiz” sözünü hatırlatan Adıgüzel, Şimşek’e ‘Sen bunu hangi zeka ile takip ediyorsun? AKP’li belediyelere kredi verirken, CHP’li belediyelere bunu neden uygulamıyorsun?’ sorularını yöneltti