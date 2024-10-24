AKP’li belediyelerin araçları yandaştan

Yayınlanma: 24.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.10.2024 - 04:00

“Kamuda tasarruf” tartışmaları sürerken AKP’li belediyeler tartışmalı ihalelere imza atmaya devam ediyor. Bunun son örneği de AKP’nin İstanbul ilçe belediyelerinde görüldü. Bağcılar Belediyesi, Esenler Belediyesi, Pendik Belediyesi araç kiralamak için çeşitli ihalelere çıktı. İhaleler iktidara yakınlığıyla bilinen Akmercan ve Jetkar isimli şirketler arasında pay edildi. Esenler Belediyesi araç ve iş makinesi kiralamak için ihaleye çıktı. Toplam iki şirketin teklif sunduğu ihaleyi 11 milyon 909 bin TL’ye Akmercan Turzim Taşımacılık İnşaat Şirketi aldı. Bağcılar Belediyesi de araç ve iş makinesi kiralama hizmeti işi için 5 Eylül’de ihaleye çıktı. İhaleyi 975 milyon 924 bin TL’ye yine Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Şirketi aldı. AKP’li belediyelerden aldığı kamu ihaleriyle dikkat çeken Akmercanlar Turizm 2010 yıldan bu yana 183 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 6 milyar 488 milyon 763 bin TL.

Pendik Belediyesi de 17 Eylül’de araç kiralamak için ihaleye çıktı. İhaleyi 208 milyon 700 bin TL’ye Jet Kar Turizm Şirketi aldı. Daha önce AKP İstanbul milletvekili aday adayı olan Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut’a ait şirket, 2010 yılından bu yana 74 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 1 milyar 876 milyon 26 bin TL.