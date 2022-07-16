AKP'li Bulut'un 'Hayat pahalılığı' açıklamasına CHP'li Öztunç'tan sert yanıt: 'Zerre kadar utanmaları da yok'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç sosyal medya hesabı Twitter'dan, AKP MKYK Üyesi Metin Bulut'un hayat pahalılığına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Öztunç, "Zerre kadar utanmaları da yok" dedi.
AKP MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut dün, hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Ekonomik kriz yaşandığını kabul eden Bulut, "Her ne kadar sebebi biz olmasak da çözümünden kendimizi mesul tuttuğumuz bir dönem" ifadelerini kullanmıştı.
Bulut'un açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Twitter'dan yanıt verdi. Öztunç paylaşımında, "Az daha zorlasa hayat pahalılığının sebebi CEHAPE diyecek. O kadar şımardılar ki milletin gözünün içine baka baka dalga geçiyorlar. Zerre kadar utanmaları da yok" ifadelerine yer verdi.
Az daha zorlasa hayat pahalılığının sebebi CEHAPE diyecek. O kadar şımardılarki milletin gözünün içine baka baka dalga geçiyorlar. Zerre kadar utanmaları da yok. https://t.co/N59JcM2A9Y— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) July 16, 2022
AKP'li Bulut şunları söylemişti:
"Ekonomik bir zorluk yaşanıyor ama biz hep şöyle ifade ediyoruz diyoruz ki her ne kadar sebebi biz olmasak da çözümünden kendimizi mesul tuttuğumuz bir dönem. Biz çözümünden de kendimizi sorumlu tutuyoruz o yüzden devletimiz de vatandaşımızı mağdur etmeme adına elinden gelen her şeyi yapıyor.
Tarihinde ilk defa bir yıl içerisinde asgari ücrete bu kadar yüklü zam gelmişti. Bunun temel sebebi hakikaten insan merkezli çalıştığımızdan dolayıdır. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanın olmadığı yerde devlet olmaz. Fiyatlar kontrolsüz arttı hani Dünya'da petrol fiyatları arttı, döviz ülkemizde arttı hayat pahalı oldu ama hayat pahalılığı bu artışta çok daha fazla oldu. Kontrolsüz bir artış oldu.
Buna vatandaşımızı ezdirmemek, sabit gelirliyi ezdirmemek adına ilk defa belki cumhuriyet tarihinde bir yıl içerisinde asgari ücrete yüzde doksanın üzerinde bir zam yapıldı. Bu kısmi bir rahatlama oluşturacaktır."
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