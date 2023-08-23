AKP'li Çankırı’dan Başkan Eriş’e: Seni çağırmayacaktık!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:24

Güncelleme: 23.08.2023 - 10:25

AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın, Ödemiş Sanayi Sitesi kentsel dönüşüm konusunun yer aldığı toplantıda Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy’a Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş hakkında söyledikleri açık kalan mikrofona yansıdı.

Kürsüye çıkan Başkan Eriş'in AKP ve MHP ilçe örgütlerinin çağrılmasına rağmen diğer parti temsilcilerinin çağrılmamış olmasını eleştirdiği sırada AKP’li Çankırı kaymakam Aksoy’a dönerek “Asıl seni toplantıya çağırmayacaktık” dediği duyuldu. CHP ve Başkan Eriş, Çankırı’ya tepki gösterdi.

ÇANKIRI: ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANI DAVET ETMİŞ

Konu hakkında daha sonra açıklama yapan Çankırı, “Bu toplantının amacı esnafın bakanlık ve hükümetten taleplerini öğrenmekti. Eğer yerel yönetimleri veya diğer siyasi partilerin de katılması istenen bir toplantı olsaydı daha geniş kapsamlı bir organizasyon yapılırdı. Ancak, Sayın Eriş, esnaf kefalet kooperatifi başkanı tarafından bu toplantıya davet edilmiş” diyerek kendini savundu.