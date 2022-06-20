AKP’li Çekmeköy Belediyesi, Ömerli’de yeşil alana imar verdi

20 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Çekmeköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde parkın kapalı pazar alanına çevrilmemesi için yurttaşların mücadelesi sürerken İBB’nin haziran ayı meclis toplantısında AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin plan değişikliği talebiyle Ömerli Mahallesi’nde bir park alanı daha imara açıldı. Parkların imara açılarak yok edilmesine tepki gösteren CHP’li Meclis Üyesi Murat Cirav, “Ömerli’de yol ve yeşil alanı kaldırıp imara açılıyor. Bu tamamen paraya dönük bir işlem. Buna karşı çıktık” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haziran ayı oturumlarında, Çekmeköy Belediyesi’nin Ömerli Mahallesi’ndeki bir park alanıyla ilgili plan değişikliği teklifi görüşüldü. Plan teklifinde yer alan bilgilere göre, bir kısmı özel bir şirkete ait bir kısmı da hiçbir mülkiyete konu olmayan arazinin fonksiyonlarında düzenleme yapıldı. Ömerli Mahallesi’ndeki arazinin 4 bin 100 metrekarelik yol alanı ve yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik park ve dinlenme alanı iptal edilerek konut alanı ilan edildi. 940 metrekarelik yol alanı da park olarak gösterildi.

YAPI YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun plan değişikliği teklifi hakkında hazırladığı rapora da değerlendirmelerde bulunan Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, imar planında yeşil alan miktarının azaldığı, yapı ve nüfus yoğunluğunun ise artırıldığı görüldüğünden, hazırlanan plan teklifi tadilatı komisyonumuzca uygun görülmemiş derken İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü de park ve dinlenme alanının yaklaşık 2 bin 560 metrekare azaltıldığını, inşaat alanının 1400 metrekare artırıldığını belirledi. Planın park donatısını azaltıcı, nüfus yapı, ulaşım talebi ve trafik yükünü artırdığı vurgulanarak ayrıcalıklı imar hakkı tanındığından emsal teşkil edici nitelikte olduğuna dikkat çekildi. İBB Meclisi’nde görüşülen karar, AKP-MHP grubunun “evet”, CHP-İYİ Parti grubunun “hayır” oyları ile kabul edildi.

‘YOLU İPTAL EDİP ALAN AÇTILAR’

CHP’li Meclis Üyesi Murat Cirav, “Ömerli’de yol ve yeşil alan kaldırılıp imara açılıyor. Bu tamamen paraya dönük bir işlem. Biz komisyonda buna hayır dedik. Buna karşı çıktık. Mehmet Akif, Mimar Sinan, Hamidiye, Reşadiye mahallelerinde bazı parkları imara açtılar. Bir tanesini akaryakıt lejantına soktular. Gelen raportör olumsuz bir rapor verdi. En son Mehmet Akif Mahallesi’ndeki parka sabahın 5’inde girdiler. Ömerli’deki yolu iptal edip kendilerine alan çıkardılar” ifadelerini kullandı.