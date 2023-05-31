AKP’li Çekmeköy belediyesinin yıkımında mağdur edilen yurttaşlar sokağa atıldı: ‘Seçim bitti evleri yıktılar’

Yayınlanma: 31.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 04:00

Evleri yıkılan yurttaşlar ve komşuları Cumhuriyet’e konuştu. İsmini vermek istemeyen bir komşu, “İnsanlar borç alarak arazilerinin üzerine iki göz oda yaptı. Belediye ise seçimden sonra sanki suçluymuş gibi çocukları saçlarından tutup sokağa attı. Ev sahibini ise ters kelepçe yaparak sokağa attılar. Bu ev izin alınarak yapıldı. Muhtarın ve Çekmeköy Kaymakamlığı’ndan bir yetkilinin haberi vardı” dedi.

Bölgenin gecekondu mahallesi olduğunu belirten komşu, “Biz Tayyip’e oy attık, o da arkamızda dursun. Seçimden önce romanlardan destek istiyordu. Seçim bitti evleri yıktılar” diye konuştu. Evi yıkılanlar arasında olan Erkan Balık ise, “Seçimden önce bize izin verdiler. Belediye önünde sesimizi duyurmaya çalıştık ama görüşmeyi kabul etmediler” ifadelerini kullandı.

'DİLEKÇE GEREKLİ'

Konuya ilişkin ulaşmaya çalıştığımız belediyeden, “Sırf gazeteden arıyorsunuz diye bilgi veremeyiz. Dilekçe vermeniz veya üst düzey biriyle görüşmeniz gerekiyor” yanıtını aldık. “Üst düzey” kişilere bağlanmak istediğimizi söylediğimizde ise “yerlerinde olmadıkları” belirtildi.







Yatağa bağlı 84 yaşındaki Gülfidan Sepet de torunlarıyla birlikte sokağa atılanlar arasındaydı. Olay yerinde fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı.

