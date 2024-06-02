AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ıstakoz' paylaşımıyla gündeme gelen AKP Milletvekili Bursalı'yla görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Istakoz' paylaşımıyla kamuoyunda eleştirilen AKP Milletvekili Şebnem Bursalı ile görüştü. Bursalı, Kızılcahamam'da yapılan görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 17:38
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ıstakoz' paylaşımıyla gündeme gelen AKP Milletvekili Bursalı'yla görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ıstakoz' yemeğini sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ile Kızılcahamam'da görüştü. 

Bursalı yapılan görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşarak ''Kızılcahamam’daki 31. İstişare ve Değerlendirme Kampımızda görüşme imkanı bulduğumuz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sn @rterdogan ile…Davamızda, liderimizin izinde İlk günkü aşk ile #durmakyokyoladevam'' ifadelerini kullandı. 


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