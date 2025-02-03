AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklama

Yayınlanma: 03.02.2025 - 19:11

Güncelleme: 03.02.2025 - 19:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat sürdü.

Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından bazı kısımlar şöyle:

''Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat ve faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor, hiçbirini zerre umursamıyoruz. Hayat nehrinde bulanmadan, donmadan akarken iki günü birbirine eşit olanın ziyanda olduğu gerçeğinden hareketle her günümüzü milletimize hizmet yolunda değerlendirmeye çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun büyük, yükümüzün ağır olduğu bir gerçektir. Keza 22 yıldır milletimizin güvenine, teveccühüne mazhar olmanın bize ağır bir emanet yüklediğinin de bilincindeyiz.

Hepimizin yüreğini dağlayan Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarına inanıyorum.

Tek bir kişiyi dahi atlamadan sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız. Meclisimizde kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu da bu sürece katkı verecek, bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması için alınması icap eden tedbirleri, mevzuat düzenlemelerini ve diğer hususları belirleyecektir. Yangından hemen sonra görevlendirmesi yapılan başmüfettişlerimiz raporlarını tamamlıyorlar. Bu raporlar soruşturmayı yürüten başsavcılığımızda da paylaşılmaktadır. Şunu tekrar açık açık belirtmek durumundayım; bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek yangın tedbirlerine harcamayan aç gözlüler başta olmak üzere hatası, kusuru, ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacak.

Başkalarının gündemi ne olursa olsun depremzedelerin durumu ve ihtiyaçları her zaman bizim gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Yapılan çalışmaları bizzat takip ettik nerede tıkanıklık varsa açılması için müdahale ettik. İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getireceğiz.''