Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sonlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 19:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat sürdü.


Etiketler: #Cumhurbaşkanı #Cumhurbaşkanlığı

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