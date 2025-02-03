Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sonlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat sürdü.
Etiketler: #Cumhurbaşkanı #Cumhurbaşkanlığı
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