AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TÜSİAD' açıklaması

Yayınlanma: 19.02.2025 - 12:28

Güncelleme: 19.02.2025 - 13:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

TÜSİAD'a açılan soruşturmaya ilişkin konuşan Erdoğan TÜSİAD için ''Milletin kaynaklarını kerameti kendinden menkul komprador burjuvazinin zenginleşmesi için değil tüm kesimleriyle milletin huzuru, refahı, kalkınması için kullandık'' ifadelerini kullandı.

Tayyip Erdoğan, ''TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı. TÜSİAD zihniyeti siyasetin zayıf ve devletin onun tasallutu olduğu dönemlerin zihniyetidir. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini biliyoruz'' dedi.

'CHP KURULTAYI' İDDİALARINA AÇIKLAMA

Erdoğan CHP'nin Kurultayı'na ilişkin ortaya attığı iddialarla ilgili '' Bizim onların hançer siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok. Konu yargıda, bizi dahil etmeye kalkmasınlar'' ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE 'ARINMA' ÖNERDİ

Erdoğan'ın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

"Medyaya yansıyan iddiaların yenilir yutulur tarafı yok. Ana muhalefet cephesinde patlak veren iddiaları kendi seçmenlerinin de büyük bir teessüfle takip ettiğine inanıyorum. Son tartışmalarda bizim tavrımız bellidir. Biz şeffaflığın ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Temennimiz ortaya dökülen pisliklerin ana muhalefette arınmaya ve temizliğe vesile olmasıdır. Bizim onların hançer siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok. Konu yargıda, bizi dahil etmeye kalkmasınlar.

Türkiye dış politikada kalıpları yıkmaya, ezberleri bozmaya, tarihi mirasıyla uyumlu yepyeni bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor.

MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

TÜSİAD'A AĞIR SÖZLER: KOMPRADOR BURJUVAZİ

TÜSİAD zihniyeti siyasetin zayıf ve devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. Bu yapı kamunun kesesinden ve milletin sırtından elde edilen haksız kazançların yerli milli üretim yerine distribütörlük yoluyla elde edilen imtiyazların gölgesinde büyümüş ve büyütülmüş iş adamlarıyla maruftur.

Milletin kaynaklarını kerameti kendinden menkul komprador burjuvazinin zenginleşmesi için değil tüm kesimleriyle milletin huzuru, refahı, kalkınması için kullandık.

TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı. TÜSİAD zihniyeti siyasetin zayıf ve devletin onun tasallutu olduğu dönemlerin zihniyetidir. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini biliyoruz. Eski Türkiye'de siyaseti istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlar ayar veriyorlardı. Biz buna dur dedik.

Tutarlı olması halinde eleştirilere kulak tıkamayız. TÜSİAD’ın açıklamasıyla sıraya dizilen muhalefeti dikkate almayız. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır. TÜSİAD zihniyetinin ne demek olduğunu hatırlıyoruz."