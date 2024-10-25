AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin ''Bize geri adım attıramazlar. Türkiye tüm tehditleri kaynağında bertaraf edecek'' dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda konuşuyor. Erdoğan Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ'a terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür.
Bize geri adım attıramazlar. Türkiye tüm tehditleri kaynağında bertaraf edecek.
Çağrımıza uygun şekilde kardeşlik ekseninde kenetlenen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Medyamızdan ve siyasetçilerimizden teröre karşı mücadelenin topyekün bir mücadele olduğunu bilerek haraket etmelerini istiyoruz.
Ortada hiçbir sebep yokken Türkiye için iç karışıklık senaryoları yazanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Birbirine kenetlenen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.
''REYTİNG YARIŞLARINA FEDA EDİLMEMELİ''
Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz. Milletin, memleketin, devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor.''
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