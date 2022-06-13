AKP'li Eroğlu'ndan akaryakıt sorununa 'dualı' çözüm
Orman ve Su işleri eski Bakanı ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 89. Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu. Eroğlu, "Dua edin, bol akaryakıt çıksın" ifadelerini kullandı.
AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, 2002 yılı ile günümüzü karşılaştırdı.
Afyon Postası'nın haberine göre, hastane kuyruklarından ve IMF'ten alınan borçtan bahseden Eroğlu son olarak akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Eroğlu şunları söyledi:
"PAHALI AMA SEBEBİ BİZ DEĞİLİZ"
"Uzaydan İstanbul'daki akaryakıt kuyruklarının çekildiğini biliyorum. Akaryakıt pahalı ama sebebi biz değiliz. Dua edin, bol akaryakıt çıksın. Bu bize dışarıdan geliyor. Az önce Ali Bey söyledi. 3 kat fiyatlar arttı. Doğalgaz aldı başını gitti. Ama Allah'a şükürler olsun geçmişte olduğu gibi akaryakıt kuyruklarının uzaydan fotoğrafı çekilmedi. Ben geçmişte eski Türkiye diyeceğim, kayın pederimle yolda gelirken benzin bitti. Bütün istasyonlara girdik benzin yok. İş makinesi var o bölgede ondan rica ettik bir miktar aldık Afyon'a böyle geldik."
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