AKP'li Esenler Belediyesi borcu arsa ile kapatmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borçlarını ödeyin” sözleri sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 04.08.2024 - 10:10
AKP'li Esenler Belediyesi borcu arsa ile kapatmış
Abone Ol google-news

Bazı CHP’li beldiyelerin banka hesaplarına haciz konulurken gözler AKP’li belediyelere çevrildi. AKP’li belediyelerin SGK borçlarını kapatabilmek için belediyenin taşınmazlarını satışa çıkardığı öğrenildi.

AKP’li Pendik Belediyesi geçen ay meclisten, SGK borçlarına karşılık, okul alanı olarak ayrılmış olan 8 parseli Maliye Hazinesi’ne devretmek için karar aldı. 16 taşınmaz SGk’ye Bunun ardından AKP’li Esenler Belediyesi’nin iştirak şirketi ESPER AŞ’nin borçlarını ödeyebilmek için 158.4 milyon TL değerindeki 16 taşınmazı SGK’ye devrettiği öğrenildi.

Esenler Belediyesi CHP Meclis üyesi Murat Pınar, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “İktidar CHP’li belediyelerin yönetilemediğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyor. Ancak AKP’li belediyeler SGK primini ödeyemeyecek durumda” dedi. Pınar, ilerleyen süreçte belediyelere dair tablonun netleşeceğini söyledi.


Esenler Belediyesi haberleri AKP haberleri borç haberleri

İlgili Haberler

İmamoğlu'ndan 'borç' çıkışı: Kalem kalem saydı, dekontları yayımladı! Seçim döneminde AKP'li belediyelere milyonlarca liralık kıyak

İmamoğlu'ndan 'borç' çıkışı: Kalem kalem saydı, dekontları yayımladı! Seçim döneminde AKP'li belediyelere milyonlarca liralık kıyak
Bursalılardan 'SGK borcu tahsili' tepkisi: Borcu yapan AKP'li başkan, CHP'li başkanın suçu ne? Sıkboğaz etme, yıldırma hareketi...

Bursalılardan 'SGK borcu tahsili' tepkisi: Borcu yapan AKP'li başkan, CHP'li başkanın suçu ne? Sıkboğaz etme, yıldırma hareketi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler