AKP'li Esenler Belediyesi borcu arsa ile kapatmış

Yayınlanma: 04.08.2024 - 10:10

Güncelleme: 04.08.2024 - 10:10

Bazı CHP’li beldiyelerin banka hesaplarına haciz konulurken gözler AKP’li belediyelere çevrildi. AKP’li belediyelerin SGK borçlarını kapatabilmek için belediyenin taşınmazlarını satışa çıkardığı öğrenildi.

AKP’li Pendik Belediyesi geçen ay meclisten, SGK borçlarına karşılık, okul alanı olarak ayrılmış olan 8 parseli Maliye Hazinesi’ne devretmek için karar aldı. 16 taşınmaz SGk’ye Bunun ardından AKP’li Esenler Belediyesi’nin iştirak şirketi ESPER AŞ’nin borçlarını ödeyebilmek için 158.4 milyon TL değerindeki 16 taşınmazı SGK’ye devrettiği öğrenildi.

Esenler Belediyesi CHP Meclis üyesi Murat Pınar, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “İktidar CHP’li belediyelerin yönetilemediğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyor. Ancak AKP’li belediyeler SGK primini ödeyemeyecek durumda” dedi. Pınar, ilerleyen süreçte belediyelere dair tablonun netleşeceğini söyledi.

