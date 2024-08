Bursalılardan 'SGK borcu tahsili' tepkisi: Borcu yapan AKP'li başkan, CHP'li başkanın suçu ne? Sıkboğaz etme, yıldırma hareketi...

Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:42

Güncelleme: 02.08.2024 - 12:25

Yerel seçimlerde çoğunluğun CHP’ye geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın belediyelere yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile vergi borçlarının hemen tahsil edilmesi açıklamasına yurttaşlar tepki gösterdi. 20 yıldır AKP’nin yönettiği ve 4,5 milyar lira SGK ve vergi borcunun olduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borcuna ilişkin kentte yaşayanlar ANKA'ya görüşlerini açıkladı. Yurttaşlar durumu bir "sıkboğaz" ve "yıldırma" hareketi olarak değerlendirdi. "3 ay önce göreve gelen CHP'li başkanın suçu ne" diye soran yurttaşlar, "Devletimiz nasıl büyük şirketlere vergilerinde af veriyorsa benim belediyemin her türlü borcuna, giderine af olmasa da bir indirime gidebilir" dedi.

Erdoğan’ın, geçen hafta AKP grup toplantısında CHP’yi hedef alarak “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesinler. Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok” sözleriyle başlayan tartışmalar devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “mali darbe” olarak nitelendirdiği uygulamanın ardından bazı belediyelere haciz işlemleri başlatıldı. SGK ve vergi borçları konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi çarpıcı bir örnek oluşturuyor. Büyükşehir olduğu 1989 yılından bu yana Bursa, ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’ye geçti. 2004’ten itibaren de AKP’nin yönettiği Bursa’nın toplam 30 milyar lira civarında, SGK ve vergi olarak da 4,5 milyar lira borcu bulunuyor.

Belediyeyi AKP’li Alinur Aktaş’tan devralan CHP’li Mustafa Bozbey, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Marmara Belediye Birliği Başkanı olarak da gerçekten tüm belediyeler adına üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Belediyelerimiz özellikle sigorta ve vergi konusunda böyle bir adım atılması sonucunda son derece zora girecektir. Belediyelerimiz, zorunlu olan çöp toplama ve genel hizmetler gibi hizmetleri dahi yerine getiremeyecektir” demişti.

“20 YILDA BİRİKTİRİP CHP'NİN ÜSTÜNE BIRAKIRSAN AYIP OLUR''

Bursa’da yaşayan yurttaşlar Kent Meydanı’nda konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Furkan isimli bir genç, “Bu CHP’nin üstüne bırakılan borç bence çok büyük ve kaldırılması güç olan bir borç. Yani sen şimdi 20 yılda biriktirip biriktirip bir anda CHP’nin üstüne bırakırsan bu bayağı ayıp olur. Ben doğma büyüme Bursalı olarak bu konu hakkından devletin Bursa’ya yardım etmesini istiyorum. Eğer ederse hem Bursa için hem de Bursa halkı için çok iyi olabilir. Ben öğrenciyim. Polislik kazandım. Şimdi polisliğe başvurdum. Allah’ın izniyle polis olacağım. Yani ben polis memuru olarak devletimden kendi büyükşehir belediyemin, doğduğum, büyüdüğüm şehre yardım etmesini istiyorum” dedi.

“VERGİ BİNDİRİP YİNE BANA ÖDETECEKLER''

Muhammet isimli genç de “Yarın bu arkadaşım polis olursa haciz memurlarıyla oraya nasıl gidip de diyecek ki biz burayı haczediyoruz diye. Değil mi? Allah sormaz mı ‘Bu kardeşime, sen niye kendi memleketine böyle yaptın’ diye. Devletimizin bu konuda en güzel önlemleri almasını temenni ediyorum. Gerçekten bu borçlar ödemesi zor. Bu da her türlü vatandaşa kalan bir şey. Yani mesela bugün ben gidip bir ekmeğe 10 lira veriyorsam buna mecburi olarak vergi bindirip, bana 15 lira yapıp yine bana ödetecekler. Yani devletimiz nasıl büyük şirketlere vergilerinde af veriyorsa benim belediyemin her türlü borcuna, giderine af olmasa da bir indirime gidebilir. Yani biraz olayları bizim adımıza kolaylaştırabilir. Gereğini arz ediyorum. Bizim devletimiz en büyük devlettir” ifadelerini kullandı.

“HACİZ EDİLİRSE BELEDİYEMİZ BİZİM İÇİN ÇALIŞAMAYACAK''

Bunun üzerine Furkan da “Buradan halkımıza sesleniyorum; yok bize dokunmuyor falan demeyelim. Çünkü bizim belediyemizden alınırsa bu para veya haciz edilirse bu sefer de belediyemiz bizim için çalışamayacak. Yani bunun için duyarlı olmanızı istiyorum vatandaşlarımızdan” dedi.

“GİDECEKLERİNİ ANLADILAR, NEREYE SALDIRACAKLARINI ŞAŞIRDILAR''

Bir yurttaş, “AK Parti’ninkileri mi soruyorsunuz, CHP’ninkilerini mi? Gideceklerini anladılar. Nereye saldıracaklarını şaşırdılar. Millet aç geziyor” diye isyan etti.

“20 YILLIK BORCU ÜÇ AYLIK BAŞKANA YÜKLÜYOR''

Emekli Yusuf Bayraktar, “Evvelden borç yapmış. Bana şimdi, ‘O borcu öde’ diyor. Ben senden para alıyorum. Ödemiyorum. Çok saçma bir şey. Ben katılmıyorum o işe. 20 yıllık borcu şimdiki üç aylık belediye başkanına yüklüyor. Olacak iş mi bu? Dünyanın bir tarafında duyulmamıştır bu” sözleriyle tepkisini anlattı. Belediyenin icraatlarını da değerlendiren emekli, “Hep kendi menfaatine değil de vatandaşın menfaatine çalışıyor. Ben öyle görüyorum. Benim yaşım 78. Böyle bir rezillik dünyanın bir tarafında görülmemiştir. Olacak bir dava değil. Alamazlar o parayı. Avukatları var, şunlar, bunlar var” dedi.

“ÇEKEMEMEZLİK''

“Bursa’nın borcu CHP döneminde gelmedi” diyen başka bir yurttaş da “Daha önce de vardı. Devam ediyor. Bir anda alınacak olması çekememezlik. Tek kelime. Vatandaş olarak uyanmamız lazım. İstanbul’u gördün değil mi? Her dönem su basıyor. Ben Malatyalıyım. Git gör. Herkes daha çadırda yatıyor ama televizyonda ‘teslim ettik’. İşi ehline verirsen düzelir” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ HEPSİNİ BİTİRDİ, CHP'YE YÜKLÜYOR''

Bir yurttaş, “AK Parti hepsini bitirdi. Şimdi CHP’ye yüklüyor. Ben bir vatandaş olarak bunu anlıyorum. Başka anlayacak bir tarafı yoktur. 4 dönemdir AK Parti var. Zulümdür zulüm” diye tepki gösterdi.

“MUSTAFA BOZBEY'İN SUÇU NE?''

Fevzan Geyik isimli yurttaş, “Bunu kimden tahsil edeceklermiş, eski belediye başkanından mı? En fazla mal varlığına el koyabilir. Başka türlü nasıl tahsil edecek? Şu anki belediyenin suçu ne? Eski borçtan şu anki Mustafa Bozbey’in suçu ne? Alinur Aktaş’ın borcu, Mustafa Bozbey’in suçu ne? Bu mantıklı mı sizce? Bana göre değil. Burası daha yeni değişti. Değişir değişmez de her şey buraya aktarılmaz. Bence mantıklı değil. Bu halk seçiyorsa bir şeyler, bir beklentisi olması lazım. Benim hiçbir beklentim yok. Benim yaşım 65. Benim çocuklarımın ve torunlarımın beklentisi olacak” diye konuştu.

“AK PARTİ ELLERİNDEN ALMAYA ÇALIŞIYOR''

“Yanlış bir hareket diyen” emekli de “Önceki dönemin borçlarını şimdi almaya çalışıyorlar. Borç var mı, fazlasıyla var. Tahsil etmeye çalışıyorlar çünkü büyükşehri CHP aldı diye. Ben kendim Bozbey’e verdim. Bu zamana kadar vermiş değildim. Duruşundan, efendiliğinden ama yiyiciler çok. Çünkü AK Parti ellerinden almaya çalışıyor” diye tepki gösterdi.

“‘CHP’NİN BELEDİYELERİ ÇALIŞMIYOR' DEYİP ERKEN SEÇİME GİDECEK''

Ali Yıldırım da 1995 yılından beri Bursa’da yaşadığını belirterek şunları dile getirdi:

“Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borçları az miktarda değil. Yüklü bir borç bıraktı Mustafa Bozbey’e. Burada bir haksızlık, adaletsizlik var. Daha önce bütün belediyelerin yoğunluğu AKP’deydi. O zaman eğer gerçekten cumhurbaşkanlığı sistemi bunu adaletli bir şekilde yapıyorsa, doğru bir şekilde yapıyorsa AKP zamanında da aynı şeyleri yapsaydı gerçekten ben derdim ki, ‘Cumhurbaşkanım gerçekten bu işi şu an için doğru bir şekilde yapıyor’ ama şu an için gerçekten haksızlık yapıyorlar. Bu insanlar yemez bunu. Bunu bilsinler. Belediyelerde yoğunluk CHP’ye geçince farklı bir sistem yaratmaya çalıştılar. Haciz denilen şey, en son uygulanacak şeydir. Belediyeyi sıkboğaza sokmak, paralarına haciz koymak, çalıştırmamak, belediyeleri yıldırmak, halka hizmet götürmemek, daha sonra ‘İşte belediyeler iş yapmıyor. Belediyeler şöyle yapıyor’. Bunun açılımını yapıyorlar. Ben katılmıyorum, Cumhurbaşkanına da katılmıyorum. Sıkboğaz yapıp bu sefer erken seçime gideceksin, ‘Bak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyeleri çalışmıyor. Her taraf çöp...” diyeceksin, seçime gideceksin. Onu önceden yapsaydın.”

“GÖREVE GELİRKEN BORCUYLA HEPSİNİ ALMADIN MI''

Borcun ödenmesi gerektiğini savunan bir yurttaş ise “Sen borcun olduğu zaman borcunu ödemiyor musun? Ya taksitle ya da bir şekilde ödüyorsun. Sen bu göreve gelirken borcuyla hepsini almadın mı? Buraya hizmet için geldin. Borcu varsa borcu ödeyeceksin, hizmetin varsa hizmet edeceksin. Bu kadar basit” diye konuştu.