İmamoğlu'ndan 'borç' çıkışı: Kalem kalem saydı, dekontları yayımladı! Seçim döneminde AKP'li belediyelere milyonlarca liralık kıyak

Yayınlanma: 03.08.2024 - 11:49

Güncelleme: 03.08.2024 - 12:16

CHP'li belediyelere yönelik SGK borcu ödeme baskısı sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilşikin açıklamada bulundu. Yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen belediyelere verilen kredileri kalem kalem sayan İmamoğlu, dekontları yayımladı.



İmamoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Unvanında profesör titri olan bakan Vedat Işıkhan, "CHP belediyeciliği çöp çamur belediyeciliğiydi, şimdi buna bir de borçlar eklendi" dedi. Bakıyorsunuz hepsi aynı ağızdan, aynı kelimelerle konuşuyorlar. Bu aslında ne kadar basiretsiz bir tavırla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bunlar kendi birikimlerini gösteriyor. Kendilerini böyle perperişan etmelerini de üzüntüyle karşılıyorum. "Haliç kokuyor" gibi yalanlara vatandaşımız itibar etmiyor. Yanıt vermek için sabırla bekledik, 31 Mart'ta Osmanlı tokadını gördüler.

Yasal olarak mecbur oldukları halde SGK'ya borcu olan şirketleri açıklamıyorlar. Hangi şirketlerin borcunu vatandaştan saklıyorsunuz? Hangi ayrıcalıkları nedeniyle bunu yapıyorsunuz? Kamu kuruluşları açıklayıp onları açıklamamanızın nedeni ne? Kimden korkuyorsunuz? Yılda iki kez açıklama mecburiyetinde olmanıza rağmen yapmıyorsunuz.

SGK 2023'te 885 milyar açık verdi. Vatandaşın vergilerinden aktardılar. CHP'li belediyelerin üstüne gitmek için söyledikleri paranın 10 katı bakın. CHP'li belediyeleri borç belediyesi diye suçlayan bakan beyin karnesi sefil durumdadır. Siz önce kötü yönetimle batırdığınız SGK'yı düze çıkarın. SGK batık yahu, siz kendi başarısızlığınızla yaptınız.

Faizlerle deney yapan, ekonomist olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı enflasyonu ne yaptı? Savaştaki Ukrayna'nın yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonumuz kadar. Döviz kontrolden çıktı, dövize endeksli mevduat icat ettiler. Merkez Bankası Başkanı KKM kaynaklı zararın 883 milyar TL olduğunu söyledi. Siz bana borç diyorsunuz. Bizim üstümüze gelmeye çalıştığınız borç rakamının 10 katından fazla bir rakam. Ki belediyeler borçlanırken hizmet ediyor. Siz kendi yarattığınız borca bakın. Yarattığınız ülkede devlet de millet de borçlanmadan yaşayamıyor.

İBB'nin SGK'ya tek kuruş borcu yok. Tek borcu biz gelmeden önce var olan bir borç, onu da 2021'de yapılandırdık, ödüyoruz. Toplamda 2.3 milyar borcumuz var, ödüyoruz. Biz ne borçlar ödedik 2019'da göreve geldiğimizde, yine öderiz. Biz israf belediyeciliğini bitirdik, alnımız ak! Borcumuz varmış, bizim namusuyla emeğiyle borçlarını ödeyen iştiraklerimiz var. İGDAŞ bizden önce BOTAŞ'a 7 milyarlık bir borç ödemedi, biz ödedik gelince.

Bu borçların sulh yoluyla ödenmesi konusunda birlikte konuşalım, çözüm bulalım. Biz başkan arkadaşlarımızla Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında konuşuyoruz, her şeyi böyle çözüyoruz. Yakında da bu süreci nasıl ele aldığımızı kamuoyuna da duyuracağız.

Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın raporlarına göre; iki kamu bankası 6 ayda 42 milyar TL zarar etti. Buna rağmen 6 milyar liralık "reklam harcaması" yapıyorlar. Ki biz biliyoruz, bu "reklam" parasının hangi kuruluşlara gittiğini, belli medya grupları. Öğretmenler odasındaki çaydanlığı tasarruf diye kaldıranlar buna nasıl ses çıkarmıyor?

Ben sadece CHP'li değil, MHP'li AK Partili bütün partilerin belediyelerinin hakkını savunacağım. Emeklileri kullanarak kendilerine sempati yaratmaya çalışıyorlar. Hadi Oradan! Emekli vatandaşlarımız en erdemli en bilge insanlardır. Bunlara kimse inanmıyor.

Sizin yoksullaştırdığınız insanlara hizmet veriyoruz. Kent lokantaları mesela, binlerce insana ucuz ve sağlıklı yemek ulaştırdı. Türkiye'nin dört bir yanında insanlara haysiyetli bir şekilde yardım ulaştırıyoruz. Binlerce öğrencimiz bu dönem açtığımız yurtlarda barınma sorununu giderdi. Sayıları 1 milyona yaklaşan 0-4 yaş arası annelerimiz İstanbul'da ücretsiz seyahat edebiliyor. Yaptığımız kreşlerimiz büyük bir eğitim yatırımı. Bunlar bile yetmez. Biz dünyanın en yarışçı belediyesiyiz. Biz bunları her türlü hizmetimizi engellemeye çalışan bir yönetime rağmen yapıyoruz.

5 Ocak 2024 günü, Çekmeköy Belediyesi Cumhurbaşkanlığı'ndan 45 milyon TL yardım talep ediyor. Benim hayatta aklıma gelmez. Biz anca Cumhurbaşkanlığı'na bir imza için başvururuz, o da kentin kasasına hazır kredi girecek diye. Üstelik seçimden önce gönderiliyor bu 45 milyon lira. Peki bu geri ödemesiz para gönderildiğinde belediyenin ne kadar borcu vardı? 100 milyon lira. Aynı şekilde Ocak 2024'te yine hemen seçim öncesi Beyoğlu Belediyesi'ne 45 milyon lira para gönderdi. Ben buradan tüm yerel yönetimlere sesleniyorum, Cumhurbaşkanı'na yazı yazın pazartesi günü, kafadan bir rakam belirleyip isteyin. Bakalım yollayacak mı?

Mesele Çekmeköy ve Beyoğlu değil. İstanbul'daki tüm AK Partili belediyelere seçimden önce 45 milyon lira hibe para göndermişler. Sadece Silivri Belediyesi'ne göndermemişler MHP'li diye. Ortaklarına bile vermiyorlar, bu nasıl ortaklık? Trajikomik gerçekten. Muhtemelen İBB başkan adayına da para gönderdiler. Kendisi şu anda bakan. Demek ki seçimi kaybeden o değilmiş, bakan olduğuna göre.

Partizanlık bu ülkedeki en kötü şeylerden biri. Partizanlığın zerresini yapan bir partilim olsa, ona karşı mücadele vereceğime milletimin önünde söz veriyorum.

İBB'nin SGK'ya tek kuruş borcu yok. Tek borcu biz gelmeden önce var olan bir borç, onu da 2021'de yapılandırdık, ödüyoruz. Toplamda 2.3 milyar borcumuz var, ödüyoruz. Biz ne borçlar ödedik 2019'da göreve geldiğimizde, yine öderiz. Biz israf belediyeciliğini bitirdik, alnımız ak! Borcumuz varmış, bizim namusuyla emeğiyle borçlarını ödeyen iştiraklerimiz var. İGDAŞ bizden önce BOTAŞ'a 7 milyarlık bir borç ödemedi, biz ödedik gelince.

Bu borçların sulh yoluyla ödenmesi konusunda birlikte konuşalım, çözüm bulalım. Biz başkan arkadaşlarımızla Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında konuşuyoruz, her şeyi böyle çözüyoruz. Yakında da bu süreci nasıl ele aldığımızı kamuoyuna da duyuracağız.