AKP'li eski başkan 'satış' iddia etmişti: Belediyeden açıklama geldi: 'Kendi döneminde yapılmış'

Eski Üsküdar Belediye Başkanı AKP'li Hilmi Türkmen, CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin belediyeye ait gayrimenkulleri satışa çıkardığına dair bir iddia ortaya atmıştı. Üsküdar Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 20:30
AKP'li eski başkan 'satış' iddia etmişti: Belediyeden açıklama geldi: 'Kendi döneminde yapılmış'
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Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'da belediyeye ait bazı gayrimenkullerin satışa çıkarılmasını eleştirerek bir liste yayımladı ve CHP'li yönetimi eleştirdi.

Türkmen paylaşımında, "Sahibinden satılık belediye" ifadesini kullanarak, "Üsküdar’da 20 yıldır en ufak gayrımenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim" dedi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ: 'ALGI OLUŞTURMA ÇABASI'

CHP'li Sinem Dedetaş'ın başkanlığını yaptığı Üsküdar Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

AKP'li Türkmen'in iddialarının yalanlandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada yer alan, Üsküdar Belediyesi’nin taşınmazlarını sattığına ilişkin paylaşımlar tamamen bir algı oluşturma çabasıdır.

Konut projeleri, “Satışı yapılmak üzere” Ak Partili eski belediye başkanı Hilmi Türkmen döneminde yapılmış ve satıştan gelecek gelir de 2024 bütçesine eklenmiştir.

Önceki dönem planlanan, 2024 yılı 5 milyar liralık Üsküdar Belediyesi bütçesinin 1.3 milyar lirası, yani bütçenin yüzde 27’si taşınmazların satışı üzerinden yapılmıştır.

Görülmektedir ki; belediye bütçesi, yeni yönetim görevi devralmadan önce taşınmazların satışı ile dengelenmek üzerine kurulmuştur.

2023 yılında ve 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında da belediye tarafından taşınmaz satışları yapılmıştır.

Yeni bir satış planı varmış gibi yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun ve Üsküdarlı komşularımızın bilgilerine sunarız."


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