AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden ‘dekoratif’ aydınlatmaya milyon TL'lik harcama

19 Temmuz 2022 Salı, 09:26

Giderek derinleşen ve milyonlarca haneyi yoksulluğa mahkûm eden ekonomik kriz de yerel yönetimlerin astronomik harcamalarına engel olamadı. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, “Dekoratif Aydınlatma Malzemeleri, Aydınlatma Armatürleri ve Kablolar Mal Alım İşi” ihalesi kapsamında, 2,5 milyon TL’den fazla parayı gözden çıkardığı öğrenildi.

AKP’li belediye, “Dekoratif Aydınlatma Malzemeleri, Aydınlatma Armatürleri ve Kablolar Mal Alım İşi” ihalesinin onayını 21 Nisan’da aldı. İhale ise 16 Mayıs’ta gerçekleştirildi. İki kısma bölünen ihaleye toplam beş şirket teklif verdi. Teklifleri değerlendiren idare, iki kısımdan oluşan ihale kapsamında 27 Haziran’da iki farklı şirket ile sözleşme imzaladı. İhalenin dekoratif aydınlatma malzemelerini içeren birinci kısmı için imzalanan sözleşmenin bedeli 869 bin 100 TL, aydınlatma armatürleri ve kablolarını içeren ikinci kısmı için imzalanan sözleşmenin bedeli ise 1 milyon 799 bin TL oldu. Belediyenin imzaladığı sözleşmenin toplam bedeli ise 2 milyon 668 bin 100 TL'ye ulaştı.

İhale kapsamında alınacak dekoratif malzemeler de dikkat çekti. İhale için hazırlanan özel teknik şartnamede, şu bazı dekoratif malzemeler sıralandı: LED Işıklı 3 Boyutlu Ağaç Motifi, LED Işıklı 3 Boyutlu Mantar Motifi, LED Işıklı 3 Boyutlu Tavşan Motifi, LED Işıklı 3 Boyutlu Tilki Motifi, LED Işıklı 3 Boyutlu Sincap Motifi, LED Işıklı 3 Boyutlu Kelebek Motifi.