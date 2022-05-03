AKP'li Hakan Çavuşoğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı

03 Mayıs 2022 Salı, 07:30

AKP Bursa İl Teşkilatı bayramlaşma töreninde Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Törene AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri, partililer, yurttaşlar, STK başkanları katıldı.

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, bayramlaşma programında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret etti.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"- Türkiye'de bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatronun aktörü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Yanındakiler de figüranlar, sıraya geçmişler. Kılıçdaroğlu’nun ağzına bakarak ‘acaba bize ne verir’ diye düşünüyorlar. Bu tiyatronun kurucusu ise, Kandil'in tetikçisi olan siyasi parti adı altında geçen HDP’dir. Eğer biz bunu milletimize anlatmazsak, ısrarla bu durumu milletimizin gözlerinden sakınmaya çalışan partiler de bu milletin duygusunu sömürmeye başlarlar.

- Son günlerde yine bir gezi furyası yaşanıyor. Gezi, birkaç kişinin bir araya gelerek ağacın arkasına geçerek yaptığı bir hareketmiş. Gezi süreci yaşandığında dünyanın binbir yerinden gelip de canlı yayın yaparak, 'ha gitti gidecek’ deyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koltuğunu ele geçirmeye çalışanlar olmadı mı? Taksim'i terör örgütlerinin paçavralarıyla donatanlar olmadı mı? Gencecik çocukları kandıranlar olmadı mı? Siz önce Kandil'in baronlarına karşı çıkın.



"BİR BELEDİYE BAŞKANI; ADINI ZİKRETMEK İSTEMİYORUM..."

- İki gün önce Trabzonspor şampiyon oldu, kutluyoruz. Bir belediye başkanı; adını zikretmek istemiyorum. Trabzonspor’un şampiyonluğunda bile Kazım Koyuncu’nun, Özkan Sümer ve diğerlerinin fotoğrafını koyuyor. Şehit Eren Bülbül’e sıra geldiğinde ise onun resmini koyamıyor. Onun yerine filminde oynayan aktörün fotoğrafını koyuyor alçak. Kime mesaj veriyor. Kime ne söylemeye çalışıyor.



- Biz bunlara boyun mu eğeceğiz ? Gözümün içine baka baka yedirmeye çalışıyorlar. Bizim iftarımıza laf ediyorlar ama çıkıp o Kandilli teröristi neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aldın diye laf kimse söyleyemiyor.

ÖZEL'İ DE HEDEF ALDI

- Bir grup başkanvekili çıktı, 'bunun hesabını soracağız' diyor. Ey be kahpe adam, buradan söylüyorum açık açık Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız. Sizi yeniden yeneceğiz, yeneceğiz, yeneceğiz be.