AKP’li Hamza Dağ, Bakan Bayraktar'ın termik santral vaadını yalanladı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:16

Güncelleme: 29.03.2024 - 12:16

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yerel seçim kampanyası kapsamında Kınık'a termik santral yapacakları vaadının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Geçen hafta İzmir’de AKP’nin adayları için oy isteyen Bakan Bayraktar, "Başta Kınık'taki kardeşlerimiz olmak üzere, civardan genç kardeşlerimize yeni istihdam kapısı, daha da büyüyen bir istihdam kapısı açacağız. İnşallah orada bir termik santral yapma hedefimiz var” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını aktaran Hamza Dağ, “Gündemimizde İzmir’de termik santral yapmak konusu yoktur. İzmirli hemşehrilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız” dedi.