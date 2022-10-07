AKP'li Hayati Yazıcı: Hatalarımız eksiklerimiz oldu, tarih sürecinde. Artık geriye bakmaya gerek yok

07 Ekim 2022 Cuma, 22:14

Anketlerde oyu her geçen gün düşen ve gitgide derinleşen ekonomik krize karşı yoksulluğu yok etmek adına somut bir adım atamayan AKP içerisinde çatlak sesler çıkmaya devam ediyor.

Son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, katıldığı bir programda "Hatalarımız eksiklerimiz oldu, tarih sürecinde. Artık geriye bakmaya gerek yok. Hep birlikte ileriye doğru bakacağız. Sorunlarımızı tespit ederek, bir bir çözerek huzura kavuşacağız" sözleriyle adeta günah çıkardı.

Yazıcı, Erzurum'un Palandöken ilçesinde Büyükşehir Belediyesince 2800 metrekare arsa üzerine inşa edilen, 3000 metrekare kapalı alana sahip "Erzurum Hz. İmam Hüseyin Cemevi"nin açılış töreninde konuştu.



"YAPACAĞI ŞEY, ÖZGÜR ORTAMI HAZIRLAMAK"



Yazıcı şu ifadeleri kullandı: