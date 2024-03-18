AKP’li Hotar gitti ama etkisi sürüyor

Yayınlanma: 18.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2024 - 04:00

Ak, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları ile hakkında çok sayıda şikâyet bulunan Hotar döneminden kalan ekiple yola devam etti. Mahmut Ak, vekâleten müdür olarak görev yaptığı Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yabancı uyruklu akademisyenleri kovup kız kardeşini işe almasıyla gündeme gelen Gülmira Kuruoğlu’nu asaleten atadı. İşletme fakültesinde de kadro yolsuzluğu yaptığı iddiaları ile Meclis’te soru önergelerine konu olan Prof. Dr. Çağnur Balsarı ile öğrenci staj dosyaları yolsuzluğunda adı geçen İzmir Meslek Yüksekokulu müdürü Prof. Dr. Zeynep Arıkan’ı da idari görevlerine devam ettirdi. Genel Sekreter Yardımcı vekili Öğr. Gör. Yakup Özkaya ve Hotar’ın Özel Kalem Müdürü Emrah Yazar da görevlerine devam ettirdi.

Bununla birlikte Ak, adı türlü usulsüz işlemler ile anılan ilahiyat fakültesi dekanı Prof. Dr. Osman Bilen’i görevden aldı ve yerine Prof. Dr. Muammer Erbaş’ı yeni dekan olarak atadı.