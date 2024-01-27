AKP'li isimlerin ardından... Yeniden Refah Partisi şimdi de MHP'li belediye başkanını aday gösterdi

Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:17

Güncelleme: 27.01.2024 - 13:22

Yeniden Refah Partisi, yaklaşık 2 ay sonra yapılacak yerel seçimler için adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Bugüne kadar 389 adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde açıklanan isimlerden birisi de mevcut Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay oldu.

MHP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılan Mustafa Çay’a rozetini Erbakan taktı. Erbakan, Mustafa Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkanı adayı olduğunu da açıkladı.

Partinin ilan ettiği diğer belediye başkan adayları ise şöyle:

Bugün ilan ettiğimiz belediye başkan adaylarımızın tam listesi.

‘Ahlaklı Belediyecilik’ Yeniden Refah’la gelecek! pic.twitter.com/dG1q9UEvG0 — Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) January 26, 2024

ÜLKÜ OCAKLARI İL BAŞKANI TEHDİT ETMİŞTİ

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, aday gösterilmeyince MHP'den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne geçen Adana Pozantı Belediye başkanı Mustafa Çay’ı, tehdit etmişti.

"OLACAKLARDAN SORUMLU DEĞİLİZ"

Adı, Sinan Ateş cinayetine neden olan Mersin’de Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel’in başka bir ülkücüyü öldürdüğü cinayet dosyasında geçen Tutsoy, “Eğer bu uyarılar dikkate alınmazsa olacaklardan biz sorumlu değiliz” demişti.