AKP'li isimlerin ardından... Yeniden Refah Partisi şimdi de MHP'li belediye başkanını aday gösterdi

Son dönemde AKP'li isimleri kadrosuna katmasıyla gündeme gelen Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan, genel merkezde kabul ettiği eski MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’a rozet takarak, Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkan Adayı olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:17
AKP'li isimlerin ardından... Yeniden Refah Partisi şimdi de MHP'li belediye başkanını aday gösterdi
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Yeniden Refah Partisi, yaklaşık 2 ay sonra yapılacak yerel seçimler için adaylarını açıklamaya devam ediyor. 

Bugüne kadar 389 adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde açıklanan isimlerden birisi de mevcut Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay oldu.

MHP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılan Mustafa Çay’a rozetini Erbakan taktı. Erbakan, Mustafa Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkanı adayı olduğunu da açıkladı. 

Partinin ilan ettiği diğer belediye başkan adayları ise şöyle:

ÜLKÜ OCAKLARI İL BAŞKANI TEHDİT ETMİŞTİ

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, aday gösterilmeyince MHP'den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne geçen Adana Pozantı Belediye başkanı Mustafa Çay’ı, tehdit etmişti.

"OLACAKLARDAN SORUMLU DEĞİLİZ"

Adı, Sinan Ateş cinayetine neden olan Mersin’de Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel’in başka bir ülkücüyü öldürdüğü cinayet dosyasında geçen Tutsoy, “Eğer bu uyarılar dikkate alınmazsa olacaklardan biz sorumlu değiliz” demişti.


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