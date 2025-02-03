AKP’li İsmet Yıldırım’dan Kadir Mısıroğlu’na övgüler
İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı AKP’li İsmet Yıldırım, “fesli Kadir” olarak bilinen Cumhuriyet, laiklik ve Atatürk düşmanı “tarihçi” Kadir Mısıroğlu’nun gömütünü ziyaret etti. Yıldırım, ziyaretini duyurduğu paylaşımda Mısıroğlu’ndan “üstat” sıfatıyla bahsetti. Yıldırım, Mısıroğlu’nun “Türkiye’nin önemli tarihçilerinden” olduğunu vurguladı.
Atatürk’e yönelik düşmanca tutum ve söylemleriyle bilinen Mısıroğlu, 5 Mayıs 2019’da ölmüştü. Mısıroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkelerine açık düşmanlığıyla bilinirken bir konuşmasında “Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağv edilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiçbiri olmazdı” demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısıroğlu’nun “Atatürk’e zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirime gelsin” ifadelerini kullanmasına karşın Mısıroğlu’nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.
Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, geçen yıl Mısıroğlu’nun ölümünün 5. yılında anma için düzenlenen programda konuşma yapmıştı.
Erdoğan, “Bir nesle damgasını vurdu. Allah razı olsun, böyle mücadele insanları olmayınca bu fikirleri kitlelere, yeni nesillere aktarmak mümkün olmuyor” güzellemesini yapmıştı. Ayrıca Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olarak bünyesinde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vakfın sosyal medya hesabı üzerinden Mısıroğlu’nun konuşmasından bir kesit paylaşmıştı. Paylaşım günü sebebiyle manidar olan kesit, yurttaşlardan büyük tepki çekmişti.
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