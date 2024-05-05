Bilal Erdoğan 'Fesli Kadir'i' andı: 'Bir nesle damgasını vurdu'

Kamuoyunda 'Fesli Kadir' diye de bilinen Kadir Mısıroğlu ölümünün 5'inci yılında anıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Mısıroğlu için düzenlenen sempozyumda konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 21:16
Bilal Erdoğan 'Fesli Kadir'i' andı: 'Bir nesle damgasını vurdu'
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Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün 5'inci yıl dönümü nedeni ile Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı bir sempozyum düzenledi. Programa AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı.

Bilal Erdoğan Kadir Mısıroğlu için, 'Bir nesle damgasını vurdu' ifadelerini kullandı.

"BU KADAR UĞRAŞTIĞINA DEĞDİ Mİ?"

Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Zaman zaman kendisine 'Bu kadar uğraştığına değdi mi?' diye sorduğumuzda verdiği cevaplarla da hakikaten emeklerinin zayi olmadığını anlıyoruz. Nicelerinin hala kitaplarını okuyup, videolarını seyredip takip etmelerinden biliyoruz. Bir nesle damgasını vurdu. Allah razı olsun, böyle mücadele insanları olmayınca bu fikirleri kitlelere, yeni nesillere aktarmak mümkün olmuyor."

ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı hakaretler ile gündeme gelen Kadir Mısıroğlu'nu, tedavi gördüğü hastanede Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret etmişti.


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