AKP'li Kaya'dan 'erken seçim' açıklaması: 'Gittiğimiz illerde soruyorlar'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Gittiğimiz illerde ‘erken seçim mi var?’ diyorlar. Hayır. AK Parti bir seçimin arkasından ertesi gün sahaya çıkıp 5 yıl sonraki, bir sonraki seçimin hazırlığını yapan bir partidir” dedi.

AKP'li Kaya'dan 'erken seçim' açıklaması: 'Gittiğimiz illerde soruyorlar'
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İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 19:09

Amasya’da bir otelde düzenlenen Türkiye Buluşmaları programında açıklamalarda bulunan Fatma Betül Sayan Kaya, erken seçim tartışmaları hakkında da konuştu.

Yurttaşların 'erken seçim mi var?' diye sorduklarını belirten Kaya, şunları söyledi:

“Gittiğimiz illerde çay ocaklarında, esnaf kardeşlerimizle, farklı siyasi partilerden insanlarla bi araya gelip sohbet ediyoruz. ‘Erken seçim mi var?’ diyorlar. Hayır. AK Parti bir seçimin arkasından ertesi gün sahaya çıkıp 5 yıl sonraki, bir sonraki seçimin hazırlığını yapan bir partidir. Kurulduğu ilk günden beri bu böyle oldu. 23 yıl boyunca halka hizmet hakka hizmettir şiarıyla biz hizmet etmekten şeref duyduğumuz milletimize kesintisiz bir şekilde hizmet ediyoruz.”

Toplantıya ayrıca AKP Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, İl Başkanı Ekrem Toto ile parti yöneticileri de katıldı.


Etiketler: #AKP #erken seçim #açıklama

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