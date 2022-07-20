AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz anmasına 705 bin TL harcamış!
Türkiye'nin en borçlu belediyesi olan AKP’li Tahir Büyükakın’ın yönettiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz anması için yüzbinlerce lira harcadığı ortaya çıktı.
AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz anması için 705 bin TL harcadığı ortaya çıktı.
BirGün'de yer alan haberde, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 24 Haziran’da “15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Organizasyonu İçin Sahne Dekor, Ses Sistemi, Işık Sistemi Kurulumu Ve Canlı Yayın Hizmeti” adı altında bir ihale düzenledi.
Pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye sadece Murat Gökmen isimli bir kişinin katıldığı ve belediye ile Gökmen arasında 705 bin TL’lik sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Öte yandan 17 yıldır AKP’nin yönettiği Kocaeli Belediyesi, 4 milyar 635 milyon TL’lik borcuyla ile Türkiye'nin en borçlu belediyesi.
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