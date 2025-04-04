AKP’li kurmaylar endişeli: ‘Parti toplumdan uzaklaşıyor’

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

AKP kurmaylarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından ortaya çıkan protestolardan rahatsızlıklarını ifade ettiği konuşulurken, AKP’li kaynaklar bu kez de söz konusu protestolar ve önceki gün gerçekleşen “boykot”a yönelik iktidar kanadından gelen tepkilerin topluma etkisine dikkat çekti. Partinin “toplumun nabzını doğru okumaktan uzaklaştığını” ifade eden kurmaylar kamuoyu gerçeğinin gözardı edildiğini ifade ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının kamuoyundaki yankıları sürüyor. Saraçhane’de başlayan protestolar tüm yurda yayılmasının ardından son olarak sıra arkadaşlarının tutuklanmalarının ardından üniversite öğrencileri “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz” kampanyası başlatarak 2 Nisan’da boykot başlattı. Boykotta hiçbir tüketim malzemesi alınmazken, boykot yapanlara yönelik açılan soruşturmalar da kamuoyunun büyük tepkisine neden oldu. Cumhuriyet, AKP’li bazı isimlerin İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından ortaya çıkan protestolardan rahatsızlıklarını ifade ettiğini gündeme getimişti. AKP kaynakları, bu kez de boykota yönelik iktidar kanadından gelen tepkiler ve açılan soruşturmalardan rahatsızlığını dile getirdi.

Cumhuriyet’in ulaştığı kurmaylar, söz konusu gelişmelerin toplumda rahatsızlık yarattığına dikkat çekti. Yaşanan olayları her kesimden yurttaşın tepkisine neden olduğunu kaydeden parti kaynakları, partinin “toplumun nabzını doğru okumaktan uzaklaştığını” belirtiyor. Yerel seçimlerdeki yenilginin ardından partinin iç muhasebe yapması ve AKP’den kopan seçmeni tekrar getirmesi gerektiğinin altını çizen kurmaylar, yaşanan gelişmelerin partiye yansımasının olumsuz olacağından endişeleniyor. Öte yandan boykotun, ekonomiyi de olumsuz etkileyeceği savunuluyor. Ekonomik krizin faturasının AKP’ye ağır olabileceğini belirten kaynaklar, bir an önce partinin toparlanması gerektiğinin altını çiziyor.