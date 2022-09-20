AKP'li Mehmet Metiner, Külünk'ü hatırlattı: 'Günah işleme özgürlüğünün olmadığı bir yerde...'

20 Eylül 2022 Salı, 10:49

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından, eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, bugün kaleme aldığı "Din jandarması ve ahlâk polisi…" başlıklı yazısında ilginç bir ifadeye başvurdu.

İran’da, 22 yaşındaki Mahsa Amini adlı kadının "örtünme kurallarına uymadığı" gerekçesiyle ahlak polisi tarafından yakalandıktan sonra gözaltında ölmesini köşesine taşıyan Metiner, yaşananlara tepki gösterirken, kamuoyunun 17-25 Aralık operasyonu döneminden hatırladığı bir ifadeyi kullandı.

"Din ve ahlak bu şekilde korunamaz. Din ve ahlakın devletin zorlayıcı ve öldürücü aparatlarıyla korunduğu bir ülkede dinin öngördüğü gönüllülük esası yerine korkunun ürettiği riyakarlığın ve münafıklığın revaçta olması asla dini öğretiyle bağdaşır bir durum değildir. Hele hele bu zulüm ve baskıya boyun eğmediği için itiraz edenlerin ölümü hak eden muzır vatandaşlar olarak görülmesi dinle ve insanlıkla bağdaşır bir durum hiç değildir. Dinin böylesine bir haksızlığın ve zulmün sembolü konumuna oturtulması da dine ve kutsala yapılabilecek en büyük kötülüktür" diyen Metiner, yazısına şöyle devam etti:

"Şunu gayet net olarak belirtmek isterim: Günah işleme özgürlüğünün olmadığı bir yerde imtihanın anlamı da gereği de ortadan kalkar. Herkesin devlet zoruyla sadece sevap işlemeye mecbur edildiği bir yerde insanların zorla yaptığı o sevabın da kıymeti harbiyesi yoktur. Din gönül işidir ve gönülden yapılan amellerin kıymeti harbiyesi vardır. İran’da kravatlı şahların yerini sarıklı şahların alması ne yazık ki zulmün bizatihi kendisini ortadan kaldırmamış, sadece zulmün kılık değiştirmesini sağlamıştır."

MUCİDİ KÜLÜNK

Metiner'in kullandığı "günah işleme özgürlüğü" ifadesini kamuoyu ilk olarak, 2013 yılında 17-25 Aralık operasyonları döneminde AKP'li Metin Külünk'ten işitmişti. Dönemin AKP İstanbul Milletvekili, şimdilerde ise AKP MKYK Üyesi olan Metin Külünk, katıldığı bir televizyon programında yolsuzluk iddialarını aklamak için "günah işleme özgürlüğü" ifadesini kullanmıştı. Külünk, “Bu noktada kaçırdığımız çok önemli bir ayrıntı var. Allah, insana günah işleme özgürlüğü vermiştir. Günahsızlık talep etme hakkı vermemiştir. Af dileme hakkıyla günah işleme özgürlüğü vermiştir. Hz. Peygamber günayları açan değil örtücü olan bir rahmet geleneğinin mimarıdır. 17 Aralık'ın felsefi boyutu konuşulmadı. 17 Aralık'la insanların günah işleme özgürlüğüne müdahale edildi. Günahları ortaya saçarak Allah'ın hududuna müdahale ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.