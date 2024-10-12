AKP’li Menemen Belediyesi cami ve okul arazilerini devrediyor
AKP’li Aydın Pehlivan’ın yönetimindeki Menemen Belediyesi SİT ve tarım arazilerinin ardından cami ve okul arazilerini de elden çıkarıyor.
AKP’li Aydın Pehlivan’ın yönetimindeki Menemen Belediyesi SİT ve tarım arazilerinin ardından cami ve okul arazilerini de elden çıkarıyor. Geçen aylarda belediye bünyesindeki 94 taşınmazı satışa çıkaran ve 1.5 milyara yakın bir gelir elde eden Pehlivan, 15’i cami ve cami avlusu, 12’si okul olmak üzere anaokul, öğretmen lojmanının bulunduğu arazileri ve tarlaların yer aldığı toplam 53 araziyi de SGK ve vergi borçlarına karşılık Hazine’ye devretmeye hazırlanıyor. Kasım ayında belediye meclisine sunulması beklenen önerge kabul edilirse belediyenin devlete olan borçları bu yolla silinecek. Yurttaşlar cami ve okul gibi yapıların elden çıkarılmasına şaşırırken tasarruf önlemlerinin uygulandığı dönemde kamu arazilerinin AKP’li belediyenin borçlarına karşılık devlete devredilmesi de tepki çekti.
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