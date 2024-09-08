AKP’li Menemen Belediyesi’nden işten atılan işçiler eylem yaparken gözaltına alındı

Yayınlanma: 08.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 04:00

İzmir’de AKP’li Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi’nde işten atılan beş belediye emekçisi, eylemlerinin 103’üncü gününde gözaltına alındı. İşçiler emniyetteki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan isimler arasında bulunan Belediye İş Sendikası İzmir Çevre Belediyeler Şubesi Başkanı Cumali Akay, gazetemize yaptığı açıklamada, “İşçilerin emeklerinin karşılığını alamadıkları gibi, haklı taleplerini dile getirmelerine de engel olunmak isteniyor” dedi. Gözaltına alınan bir diğer emekçi Kemal Bakırcı ise “Mücadelemiz devam edecek, baskılar bizi yıldıramaz” açıklamasında bulundu.

Bir diğer işçi Başak Sopacı ise şunları söyledi: “Bizler neden işten çıkarıldığımızı öğrenmek istiyoruz. Ancak belediye başkanını göremiyoruz.” CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey ise “İşçilerimizin haklı mücadelesinin her zaman yanındayız. Gözaltı ve baskılar bizi yıldıramaz. Bu yapılanlara asla boyun eğmeyecek, mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.