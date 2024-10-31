AKP’li müdürün sürgün cezası sümen altı edildi

Yayınlanma: 31.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2024 - 04:00

Bursa’da Faik Yılmazipek İlk ve Ortaokulu’nda ÇEDES projesine tepki gösteren bir öğretmenin bir veli tarafından hedef gösterilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında bir öğretmen, müdür ve müdür yardımcısı hakkında görev yer değişim tedbiri kararı verildi. Öğretmen ve müdür yardımcısının görev yeri değiştirilirken okul müdürü Mustafa Bay’ın görev yeri değiştirilmedi. Bay’ın daha önce AKP Bursa Milletvekili aday adayı olması ve siyasi ilişkileri söz konusu kararın uygulanmamasında etili olduğu öne sürüldü. Ayrıca Bay hakkında okulda kayıt dışı sigortasız işçi çalıştırmak, asli görevini yapmamak ve öğrenci ve velilerden para toplamak iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Serkan Bebek

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Bay’ın Bursa’nın iyi okullardan birine tayinini aldığını söyleyen Bebek, “Bu kararın neden uygulanmadığını öğrenmek adına sendika tüzel kişiliğimizle yaptığımız Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurusunda cevap olarak karardan iki ay sonra tayin alacağı sebebiyle uygulanmadığı ifade edildi. Hakkında görev yeri değişikliği kararının gerekçesi olarak ‘okuldaki süreçleri iyi yönetemediği’ ifade edilmişti ancak Mustafa Bay, 300 kişilik okulu yönetemezken bin 200 kişilik okula tayin alması dikkat çekti” dedi.

YETKİLİLERDEN ZİYARET

Cezasızlık nedeniyle Bay’ın tartışmalı uygulamalara devam ettiğini söyleyen Bay, “Mustafa Bay tayinle gittiği bu okulda da yeni soruşturmalara konu olacak suçlar işlemeye devam etti. Adres dışında okula kayıt yapan öğrenci ve velilerden 100 bin TL zorunlu bağış aldığı iddiasını veliler sendikamıza ulaştırdı. Bununla ilgili okul önünde basın açıklaması yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yaparak soruşturma talep ettik” dedi.

BURSA’DAKİ USULSÜZLÜKLER ZİNCİRİ

Bay’ın hakkında birçok soruşturma olmasına karşın Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Orhaneli İlçe Milli Eğitim müdürü tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Bebek, “Bursa’da bir yandan öğrencilere ayrımcılık içeren ifadelerle ‘başı açık öğrenciye de karışırım’ diyen müdür hakkında soruşturması devam ederken kapı kırınca açığa alanlar, Osmangazi ilçesinde öğrencisini istismar eden eğitim Eğitim Bir-Sen’li öğretmeni biz açıklama yaptıktan dört ay sonra açığa alanlar kamusal, parasız, bilimsel ve laik eğitimi savunan eğitimcileri ışık hızıyla sürgün ediyor. Bebek, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu’nun da sorumluluğuna dikkat çekerek istifa çağrısında bulundu.