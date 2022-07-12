AKP'li Mustafa Şen: 'Turkovac'ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım'
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'la ilgili eleştiride bulunan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker'e "Türkovak’ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım" diye yanıt verdi.
Koronavirüsün salgınının yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı, yeni hatırlatma dozu aşıları için randevu tanımlamıştı
Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen Turkovac aşısıyla ilgili AKP'den gelen bir "açıklama" ise tepki çekti. Twitter üzerinden yapılan ve "Turkovac'ın kanı bozuk olanlarda etkili olamayacağı" belirtilen ifadelerin sahibi AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen oldu.
Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker'in "Türkovak adı verilen yerli aşının dünya ve ülke sağlığına etkisi/katkısı neyse, TOGG adı verilen sözde yerli otomobilin de ekonomiye etkisi/katkısı o kadar olacaktır" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Şen, buna karşılık şöyle yazdı:
"Türkovak’ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım. TOGG’a gelince, yolun bozuk olmaması lazım."
Editör notu: Paylaşımdaki ifadeler olduğu gibi aktarılmıştır, imla hataları paylaşım sahibine aittir.
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