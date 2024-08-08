AKP’li Niğde Belediyesi köpekleri ‘uyutarak’ toplu mezarlara gömdü iddiası

Yayınlanma: 08.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 04:00

Sokak köpeklerinin “ötanazi” ile katledilmesini öngören ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak adlandırılan “7527 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” geçen hafta yürürlüğe girdi. Tartışmalar sürerken, AKP’li Niğde Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevindeki köpeklerin enjeksiyon yöntemiyle “uyutularak” toplu mezarlara gömüldüğü iddia edildi. Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy, konuya ilişkin savcılığa suç duyurusu yapıldığını belirtti. Söz konusu olay hakkında açıklama yapan Niğde Belediyesi ise haberi doğruladı.

Konuya ilişkin sokak hayvanlarının toplu katliama uğramasıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan avukat Tuğba Gürsoy, Cumhuriyet’e konuştu. Mezarlığın etrafında ağır koku olduğunu belirten Gürsoy, “Gönüllüler bize ‘Hayvanların ağzından ve burnundan kan geliyor’ dedi. Yasanın bize bahsettiği gibi acısız bir şekilde değil, çok canice öldürülmelerinden bahsediyoruz. Niğde yaklaşık 380 bin nüfuslu bir il. Böyle bir tabloda o bakımevinin hınca hınç dolu olması gerekir. Biz barınakta 20 civarı köpek, 10 civarı kedi ancak gördük” dedi. Gürsoy, köpeklerin nerede olduklarını sorduklarında yetkililerden, “Biz onları sahiplendiriyoruz, aldığımız yerlere geri bırakıyoruz” cevabını aldıklarını söyledi.

‘KAYITLAR ORTAYA ÇIKSIN’

5199 sayılı kanuna göre, bakımevlerine giren ve çıkan her hayvanın neden girdiği ve neden çıktığına ilişkin açık bir kayıt tutulması gerektiğini vurgulayan Gürsoy, “Soruşturma izni bekleyene kadar o kayıtları uydurma bir şekilde, resmi belgede sahtecilik olacak şekilde tamamlıyorlar. Şu an mezarların açılıp bakılması gerekiyor ki ispatlayabilelim. Madem durum bu, kamera kayıtlarını ortaya çıkartsınlar” dedi.

Öte yandan CHP Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Niğde’deki hayvan katliamı iddialarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sordu. Gökçen soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Bölgeden vatandaşların bizlere ilettiği üç bacaklı bir anne köpeğin ve yavrularının katledildiğine ve toplu mezarlığa gömüldüğüne dair görüntüler gerçeği yansıtmakta mıdır, köpekler, ne tür bir tehlike arz ettikleri için öldürülmüştür?”