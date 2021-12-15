AKP'li Numan Kurtulmuş'tan 'OHAL' iddialarına yanıt
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ekonomik kriz nedenli OHAL iddialarına ilişkin cevap verdi. Kurtulmuş, "Saçma sapan bir iddiadır" dedi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ekonomik OHAL iddialarına yanıt verdi.
"Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz" diyen Kurtulmuş şöyle devam etti:
"Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin"
"HERKESİ TATMİN EDECEK"
Asgari ücrete ilişkin konuşan Kurtulmuş, ''Nihayetinde bir müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır'' dedi.
Numan Kurtulmuş ''Rakam 4 bin liranın üzerinde mi, altında mı?'' sorusuna ise şu yanıtı verdi:
''Bunu şu aşamada söylemek uygun olmaz. Beklentiler, bütçenin imkanları çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Müzakereler devam ediyor. Masaya gelen bütün teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığın perspektifleri tartışılır ve karar hükümet tarafından ilan edilir. Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak hakkaniyetli bir asgari ücret ortaya çıkacaktır''
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