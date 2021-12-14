‘OHAL ilan edilebilir’ diyen Prof. Dr. Özgenç’ten yeni açıklama
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa tasarılarını 'onaylattığı' Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'OHAL' için hazırlık çağrısında bulunmuştu. Özgenç'ten yeni açıklama geldi.
Yasa tasarılarını 'onaylayan' Özgenç'ten 'OHAL' çıkışı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç, ekonomik bunalım nedeniyle OHAL ilan edilebileceğini belirtmişti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgenç, "Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, “AĞIR EKONOMİK BUNALIM” sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" demişti.
"SADECE ÜLKEMİZDEKİ EKONOMİL GİDİŞATLA..."
Açıklamalarının ardından Özgenç yeni bir paylaşımda bulundu.
Özgenç, "Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. Bu açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir" dedi.
Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. Bu açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir.— İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) December 14, 2021
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