AKP'de 'OHAL' çatlağı: Şamil Tayyar'dan açıklama
AKP iktidarı döneminde hazırlanan reform yasalarının mimarlarından ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebileceğini söylemesinin ardından açıklama yapan Şamil Tayyar, "Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması, kara propagandadır" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç, ekonomik bunalım nedeniyle OHAL ilan edilebileceğini belirtmişti.
Özgenç daha sonra yaptığı bir açıklamada, olağanüstü halin arzu edilen bir durum olmadığını, mecbur kalındığını savunmuştu. Özgenç, açıklamasında "Bu açıklamalarımla, kişilerin gelecek endişelerinin artmasına ve hatta, ülkemiz ekonomisinin zarar görmesine sebebiyet verdiysem, milletimden özür dilerim" ifadelerini kaydetmişti.
"KARA PROPAGANDADIR" AÇIKLAMASI
AKP MKYK Üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, süren 'OHAL' tartışmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dahil oldu.
"Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması, kara propagandadır" diyen Tayyar, " AK Parti, OHAL ilanıyla seçimi erteletmek gibi bir yola asla tevessül etmez" dedi.
Tayyar'ın açıklaması şu şekilde:
Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması, kara propagandadır. AK Parti, OHAL ilanıyla seçimi erteletmek gibi bir yola asla tevessül etmez. Şartlar ne olursa olsun vakti gelince seçime gider, son sözü millet söyler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması, kara propagandadır.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 14, 2021
AK Parti, OHAL ilanıyla seçimi erteletmek gibi bir yola asla tevessül etmez.
Şartlar ne olursa olsun vakti gelince seçime gider, son sözü millet söyler.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
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