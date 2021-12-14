AKP'de 'OHAL' çatlağı: Şamil Tayyar'dan açıklama

14 Aralık 2021 Salı, 23:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç, ekonomik bunalım nedeniyle OHAL ilan edilebileceğini belirtmişti.

Özgenç daha sonra yaptığı bir açıklamada, olağanüstü halin arzu edilen bir durum olmadığını, mecbur kalındığını savunmuştu. Özgenç, açıklamasında "Bu açıklamalarımla, kişilerin gelecek endişelerinin artmasına ve hatta, ülkemiz ekonomisinin zarar görmesine sebebiyet verdiysem, milletimden özür dilerim" ifadelerini kaydetmişti.

"KARA PROPAGANDADIR" AÇIKLAMASI

AKP MKYK Üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, süren 'OHAL' tartışmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dahil oldu.

"Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması, kara propagandadır" diyen Tayyar, " AK Parti, OHAL ilanıyla seçimi erteletmek gibi bir yola asla tevessül etmez" dedi.

Tayyar'ın açıklaması şu şekilde:

Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması, kara propagandadır. AK Parti, OHAL ilanıyla seçimi erteletmek gibi bir yola asla tevessül etmez. Şartlar ne olursa olsun vakti gelince seçime gider, son sözü millet söyler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.