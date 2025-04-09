AKP'li Pehlivan'ın sözleri gerginlik yarattı: CHP salonu terk etti

Yayınlanma: 09.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2025 - 04:00

Menemen Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında CHP grubu, belediye başkanı Aydın Pehlivan’ın CHP lideri Özgür Özel ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik söylemlerine tepki göstererek salonu terk etti. AKP’li Pehlivan, Özel’in olağanüstü kongrede kullandığı “cunta” sözünü saygısızlık ve hedef gösterme olarak nitelendirdi, İmamoğlu için de “Kendine güvenen birinin hukuk önünde kendisini ifade etmekten çekinmesine gerek yok” dedi.

CHP meclis sözcüsü Egemen Ege, açıklamaların, halkı tahrik etmek ve siyasi hesaplaşma yaratmak amacıyla yapıldığını ileri sürerken meclis üyesi Uygar Kanmış da “Pehlivan, haddini aşarak kendisini Türkiye’nin birinci partisinin genel başkanına cevap yetiştirmeye çalıştı. İmamoğlu’ndan da vatan haini veya terörist yaratamazlar” diye konuştu.

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey ise Pehlivan’ın, asteğmen Kubilay’ın katili Şeyh Esat Erbili’nin türbesine gittiğine vurgu yaptı.