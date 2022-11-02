AKP'li Pendik Belediyesi'nde işçilerden 'ücret' eylemi
AKP’li Pendik Belediyesinde işçiler, geçinemediklerini belirterek belediye binasının önünde toplandı. CHP'li Pendik Belediye Meclisi üyesi Tarık Balyalı, Belediye Başkanı Ahmet Cin'e işçileri işten atmakla tehdit etmek yerine sorunları çözmeye çağırdı.
AKP'li Pendik Belediyesinde temizlik işçileri, ücretlerinin yetersizliği nedeniyle eylem yaptı. Örgütlü oldukları, AKP'ye yakınlığıyla Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası'na, imzalanan toplu sözleşme nedeniyle tepki gösteren işçilere CHP'den destek geldi.
İBB CHP Grup Sözcüsü, Pendik Belediye Meclisi üyesi Tarık Balyalı ve beraberindeki partililer, işçilere destek olmak üzere ziyarette bulundu.
"Şöför arkadaşlarımızın aldıkları maaşlar neredeyse 1 kira bedeli kadar, geçinemiyorlar. Pendik Belediye Başkanı'na seslerini duyurmak istiyorlar. Ancak ne yazık ki Pendik Belediye Başkanı seslerini duymadığı için bugün itibariyle eyleme çıkmış durumdalar" diyen Balyalı, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Pendik'te çöp arabaları, temizlik araçları çöp toplamaya çıkmadılar. Biz CHP'li meclis üyeleri olarak arkadaşlarımızın yanındayız, destek veriyoruz. Pazartesi günü Pendik Belediye Meclisi'nde konuyu gündeme getireceğiz.
Başkan Cin'e seslenen Balyalı, "Arkadaşlarımıza birilerini göndererek işten çıkartmakla tehdit etmek yerine Pendik Belediyesi çalışanlarının sorunlarını çözmeli. Çalışanlar bu açmazdan bir an önce bu çıkmazdan kurtulmak zorunda. Pendik Belediye Başkanı'nın birinci görevi budur" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Diyanet İşleri Başkanlığı şikâyet etmişti: Savcılıktan 'Celal Şengör' kararı
- Erdoğan'dan seçimlere sekiz ay kala kurmaylarına 'Muhalefeti dinleyin' talimatı