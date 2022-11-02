AKP'li Pendik Belediyesi'nde işçilerden 'ücret' eylemi

02 Kasım 2022 Çarşamba, 12:01

AKP'li Pendik Belediyesinde temizlik işçileri, ücretlerinin yetersizliği nedeniyle eylem yaptı. Örgütlü oldukları, AKP'ye yakınlığıyla Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası'na, imzalanan toplu sözleşme nedeniyle tepki gösteren işçilere CHP'den destek geldi.

İBB CHP Grup Sözcüsü, Pendik Belediye Meclisi üyesi Tarık Balyalı ve beraberindeki partililer, işçilere destek olmak üzere ziyarette bulundu.

"Şöför arkadaşlarımızın aldıkları maaşlar neredeyse 1 kira bedeli kadar, geçinemiyorlar. Pendik Belediye Başkanı'na seslerini duyurmak istiyorlar. Ancak ne yazık ki Pendik Belediye Başkanı seslerini duymadığı için bugün itibariyle eyleme çıkmış durumdalar" diyen Balyalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Pendik'te çöp arabaları, temizlik araçları çöp toplamaya çıkmadılar. Biz CHP'li meclis üyeleri olarak arkadaşlarımızın yanındayız, destek veriyoruz. Pazartesi günü Pendik Belediye Meclisi'nde konuyu gündeme getireceğiz.

Başkan Cin'e seslenen Balyalı, "Arkadaşlarımıza birilerini göndererek işten çıkartmakla tehdit etmek yerine Pendik Belediyesi çalışanlarının sorunlarını çözmeli. Çalışanlar bu açmazdan bir an önce bu çıkmazdan kurtulmak zorunda. Pendik Belediye Başkanı'nın birinci görevi budur" ifadelerini kullandı.