AKP'li Şamil Tayyar kendisine çıkan deprem konutundan beddua ederek feragat etti

Gaziantep deprem kurasında kendisine 5'inci katta 2+1 ev çıkan AKP'li Şamil Tayyar, hak sahipliğinden beddua ederek vazgeçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:26
AKP'li Şamil Tayyar kendisine çıkan deprem konutundan beddua ederek feragat etti
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AKP'li Şamil Tayyar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 4 Şubat’ta düzenlediği 'Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi'ne katıldı. Kura çekiminin İslahiye ilçesi bölümünde Şamil Tayyar’a 5’inci katta 2+1 daire çıktığı açıklandı. Tayyar, tepkilerin ardından hak sahibi olarak başvurduğunu belirtirken sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. 

"SİYASİ İSTİSMARA DÖNÜŞTÜ"

Hakkından feragat ettiğini duyuran Tayyar, şunları söyledi:

İyi niyetle, samimiyetle hadiseyi tüm yönleriyle anlattım.

Depremde yıkılan ev, aile içindeki ihtiyaç sahiplerinin oturması için bir nevi ‘sığınma evi’ gibi yıllar önce satın aldığım evdi.

Çünkü ‘Tayyar’ soyadını taşıyan aileden tek kişinin evi, arsası, bağı, bahçesi yoktu. 

Babam, kardeşlerim, yeğenlerim ihtiyaca bağlı olarak yıllarca oturdular, depreme bu evde yakalandılar.

Ev bana ait olduğu ve İslahiye’de başka bir evimiz olmadığı için başvuruyu ben yaptım. 

Maalesef, kuradan çıkan ve bedeli mukabili satılacak 85 metrekarelik kasaba evi, bir siyasi istismara dönüştü.

Haksız da olsa bu istismarın, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin gayretine gölge düşürmesini, bize gönül veren tek bir dostumuzun bile yüreğinde şüphe oluşmasını istemem.

Bu sebeple hak sahipliğinden feragat ettim.

Dilerim, konteynırda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz.


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