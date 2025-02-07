AKP'li Şamil Tayyar'dan kabine değişikliği yorumu: 'Yeri garanti olan tek bakan var'
AKP'li Şamil Tayyar, kabine değişikliği iddiası üzerine konuştu. Tayyar, kabinede değişikliğe uğramayacak tek bakanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olacağını savundu.
Kulislerde kabine değişikliği olacağı iddiaları gündeme gelirken AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
TGRT Haber kanalında konuşan Tayyar, "Yeri garanti olan tek bakan, Mehmet Şimşek" ifadelerini kullandı.
AKP'li Tayyar, Mehmet Şimşek'in değiştirilmesi halinde ortalığın karışacağını ifade ederek şöyle konuştu:
"Yeri garanti olan bana göre tek bakan var. O da Mehmet Şimşek. Herkes gidecek anlamında demiyorum bunu. Yerinden oynattığında ortalığın karışacağı tek isim var o da Mehmet Şimşek. Mesela Dışişleri Bakanımız değerli bir bakan, başka yerde değerlendirilebilir. Ona bir şey diyemem ama yerinden oynatılamayacak tek taşın Mehmet Şimşek olacağını düşünüyorum."
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